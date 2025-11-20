Đèo Mimosa bị “xé đôi”, giao thông cửa ngõ Đà Lạt tê liệt

Sáng ngày 20/11, đèo Mimosa, tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TPHCM, đã bị phong tỏa hoàn toàn sau sự cố sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Cận cảnh hiện trường sạt lở đèo Mimosa ở Đà Lạt

Vụ sạt lở đã khiến một đoạn đường dài khoảng 100m bị đứt gãy, sụt lún sâu gần 30m xuống taluy âm, gây tê liệt giao thông.

Vị trí sạt lở được xác định tại Km226+500, thuộc phường Xuân Hương (Đà Lạt). Tại đây, toàn bộ kết cấu mặt đường đã bị phá hủy hoàn toàn, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Khối lượng lớn đất đá cùng nhiều gốc thông bị bật gốc đã đổ ập xuống taluy âm, vùi lấp một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân phía dưới.

Sự cố được ghi nhận xảy ra vào đêm 19/11. May mắn, một số tài xế đã kịp thời phát hiện vụ việc và chủ động dừng phương tiện, tránh được những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Đặc biệt, một chiếc xe khách đã kịp dừng lại ngay sát miệng vực sạt lở, thoát hiểm trong gang tấc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực sạt lở, điều tiết giao thông và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế để đảm bảo mạch giao thông trên tuyến.

Đèo Mimosa, với chiều dài 11km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam.

Việc sạt lở nghiêm trọng này dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới.

Ngay trong sáng 20/11, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để khảo sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Mimosa.

Lực lượng chức năng chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông vào khu vực nguy hiểm.