Tổng thống Trump bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định hoãn áp dụng mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với một số sản phẩm, gồm đồ nội thất bọc đệm, tủ bếp và tủ phòng tắm, sang năm 2027.

Theo sắc lệnh ban hành ngày 29/9/2025, các mặt hàng này dự kiến chịu thuế từ 1/1, với mức 30% cho đồ bọc đệm và 50% cho tủ bếp, tủ phòng tắm. Sau khi được hoãn, mức thuế hiện hành 25% vẫn tiếp tục được áp dụng.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tích cực đàm phán với các đối tác nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cân bằng thương mại và an ninh quốc gia trong lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, Mỹ không nêu rõ lý do cụ thể của việc trì hoãn tăng thuế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đối mặt với nhiều chỉ trích về việc kiểm soát giá cả, khi thuế quan áp lên nhiều loại hàng hóa kể từ đầu năm 2025 được cho là góp phần đẩy giá tăng.

Tuy nhiên Tổng thống Trump cho rằng lạm phát bắt nguồn từ chính sách của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, đồng thời khẳng định thuế nhập khẩu về lâu dài sẽ giúp giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ông Trump đã nâng thuế đối với gỗ tròn, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và ngành công nghiệp gỗ trong nước, sau cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ theo Điều khoản 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.

Sau đó, ông nhiều lần chỉ trích Canada vì xuất khẩu lượng lớn gỗ sang Mỹ, cho rằng sự phụ thuộc này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia.