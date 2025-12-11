Thông xe trên đèo nối Đà Lạt - Khánh Hòa sau hơn 1 tháng tê liệt

Ngày 11/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau thời gian xử lý sự cố sạt lở, cơ quan chức năng quyết định thông xe đèo D’ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt) từ 8h cùng ngày.

Điểm sạt lở trên đèo D'ran được cơ quan chức năng xử lý (Ảnh: Minh Hậu).

Để đảm bảo an toàn, các phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn, ô tô chở khách dưới 16 chỗ ngồi được lưu thông 2 chiều qua khu vực đèo D’ran. Các phương tiện tải trọng trên 5 tấn, ô tô khách trên 16 chỗ di chuyển hướng khác theo sự phân luồng của cơ quan chức năng.

Vì khu vực sạt lở tiếp tục được đơn vị thi công xử lý, Sở Xây dựng khuyến cáo tài xế hạn chế di chuyển qua khu vực trên vào ban đêm, khi có mưa lớn. Trường hợp cần thiết, tài xế cần đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang sửa chữa trên tuyến.

Đèo D'ran với nhiều khúc cua nguy hiểm (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, Đèo D'ran dài 10km nằm trên tuyến quốc lộ 20 với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đây là cung đường nối vùng đô thị Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).

Ngày 28/10, do mưa lớn kéo dài làm taluy dương cao hàng chục mét (gần Cầu Xéo) đổ ập xuống mặt đường đèo, làm giao thông tê liệt.