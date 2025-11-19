Đóng đèo Sông Pha nối Đà Lạt - Khánh Hòa vì sạt lở

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phong tỏa, tạm dừng xe cộ lưu thông qua đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 vì sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đèo ở Lâm Đồng sạt lở, ảnh hưởng mạch giao thông (Ảnh: Minh Hậu).

Do mưa lớn kéo dài, đèo Sông Pha ở đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy, đe dọa an toàn công trình và người tham gia giao thông. Việc đóng đèo được thực hiện từ trưa 19/11 cho đến khi cơ quan chức năng có thông báo mới.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế điều khiển phương tiện theo hướng Đà Lạt - Khánh Hòa và ngược lại theo lộ trình mới: Đà Lạt - quốc lộ 20 - đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) hoặc đèo Gia Bắc (quốc lộ 28), quốc lộ 55 (đèo Đa Mi).

Đèo Sông Pha còn gọi là đèo Ngoạn Mục nối Đà Lạt với vùng biển Phan Rang, Khánh Hòa (Ảnh: Google Maps).

Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nằm trên tuyến quốc lộ 27, có chiều dài gần 20km, nối Đà Lạt với vùng biển Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Tình trạng mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lâm Đồng những ngày qua làm các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, nhiều tuyến đèo xảy ra sạt lở đất. Trong đó, tình trạng sạt trượt tại đèo Prenn và đèo D’ran (quốc lộ 20), đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) làm giao thông tê liệt.