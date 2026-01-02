Quy hoạch 5 phân khu chiến lược cho siêu đô thị sân bay Long Thành

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045.

Đây được xem là bước đi pháp lý then chốt nhằm hiện thực hóa đồ án quy hoạch "siêu đô thị" cửa ngõ quốc gia, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vào đầu năm 2024.

Trên cơ sở kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch quốc tế với sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện đồ án theo mô hình "Thành phố song sinh" (Twin City). Theo đó, Long Thành sẽ không phát triển đơn độc mà kết nối chặt chẽ với TPHCM để tạo ra một vùng không gian kinh tế có sức cạnh tranh toàn cầu.

Ngày đầu bay hiệu chuẩn tiếp cận đường băng sân bay Long Thành (Ảnh: DT).

Sân bay Quốc tế Long Thành được xác định là hạt nhân, là động lực để tổ chức không gian đô thị theo mô hình "Aerotropolis" (đô thị sân bay). Mục tiêu đặt ra là đưa Long Thành trở thành đô thị loại II sau năm 2030 và hướng tới quy mô dân số trên 1,5 triệu người vào năm 2045.

Để giải quyết bài toán giao thông cho quy mô dân số khổng lồ này, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ được áp dụng triệt để, tận dụng lợi thế của các tuyến cao tốc, đường sắt và metro kết nối trực tiếp vào sân bay.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong báo cáo của Sở Xây dựng là việc định hình cấu trúc phát triển của Long Thành trên quy mô hơn 43.000 ha thông qua 5 phân khu chức năng chiến lược, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh.

Vùng trung tâm sân bay: Đóng vai trò là "trái tim" vận hành luồng hàng hóa và hành khách khổng lồ, kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thương toàn cầu.

Vùng lõi đô thị: Được định vị là trung tâm tài chính quốc tế với các tổ hợp cao ốc văn phòng, ngân hàng và khách sạn 5 sao, phục vụ cộng đồng chuyên gia và doanh nhân.

Vành đai công nghiệp công nghệ cao: Tập trung thu hút các ngành kinh tế mới nổi có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, dược phẩm và công nghệ xanh.

Vùng logistics đa phương thức: Tận dụng lợi thế kết nối đa điểm (hàng không, đường bộ, đường sắt, cảng biển) để trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa trọng điểm phía Nam.

Vùng du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái: Khai thác cảnh quan sông Đồng Nai và các hồ tự nhiên (Cầu Mới, Đá Vàng) để phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo định hướng, đô thị Long Thành phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II sau năm 2030 và hướng tới quy mô dân số trên 1,5 triệu người vào năm 2045. Mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) sẽ được áp dụng triệt để nhằm khai thác tối đa hiệu quả của sân bay cùng hệ thống cao tốc, metro và đường sắt kết nối.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh yêu cầu thành lập tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thẩm định đồ án. Đồng thời, các địa phương cần kiên quyết rà soát và xử lý các dự án nhỏ lẻ, chậm triển khai để tránh tình trạng manh mún, đảm bảo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư chiến lược trong tương lai.