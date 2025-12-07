Tạm đóng đèo Prenn ở Đà Lạt trong 6 giờ để chặt hạ cây rừng

Ngày 7/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phân luồng giao thông trên đường đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, để cơ quan chức năng xử lý sự cố.

Theo đó, các phương tiện bị cấm lưu thông qua đèo Prenn từ 11h đến 17h ngày 8/12. Sau thời gian này, các phương tiện (trừ xe tải) được lưu thông trở lại.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn đang được cơ quan chức năng xử lý (Ảnh: Minh Hậu).

Nhà chức trách cho biết, việc đóng đèo trong 6 giờ vào ngày đầu tuần để cơ quan chức năng thực hiện cắt hạ cây rừng có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn.

Đèo Prenn có chiều dài 10km, nằm trên quốc lộ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt với các tỉnh phía Nam.

Như báo Dân trí thông tin, trưa 4/12, do mưa kéo dài, đèo Prenn bị sạt lở taluy dương. Khối lượng lớn đất, đá cùng cây rừng đổ ập xuống, vùi lấp mặt đường. Vị trí sạt lở nằm gần Khu du lịch thác Datanla, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đất đá cùng cây rừng đổ ập xuống mặt đường đèo Prenn hôm 4/12 (Ảnh: Minh Hậu).

Đến ngày 5/12, điểm sạt lở cơ bản được khắc phục. Cơ quan chức năng quyết định mở đèo trong khung giờ 5-22h hàng ngày để người dân đi lại.