Những căn nhà nứt toác, chờ sập bên dòng Đa Nhim ở Lâm Đồng

Những ngày qua, hàng loạt hộ dân sinh sống ven sông Đa Nhim, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng tài sản khi nước lũ gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và buộc nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp.

Theo người dân địa phương, trận mưa lớn vào ngày 19/11, kết hợp với việc Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả tràn, đã khiến mực nước sông Đa Nhim dâng cao, gây ngập sâu các khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp tại xã D'ran. Khi nước rút, bờ sông Đa Nhim, đặc biệt là đoạn hạ lưu cầu Đơn Dương, xuất hiện nhiều vết nứt dài và đất đá đổ ập xuống sông.

Ông Nguyễn Văn Doan, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, cho biết căn nhà của gia đình ông đang bị xói lở taluy âm đe dọa. "Tôi đã khoan, xây dựng hơn 30 trụ bê tông để chống sạt lở nhưng vẫn không chịu nổi cơn lũ vừa qua. Bây giờ, toàn bộ vật dụng trong nhà đành chuyển đến nơi khác vì lo sợ tiếp tục sạt lở", ông Doan chia sẻ.

Cạnh nhà ông Doan, gia đình ông Trần Phổ Tảu (dân tộc Hoa) cũng đang chứng kiến tài sản của mình bị "hà bá" kéo xuống sông. Ông Tảu cho biết, nước xói vào bờ sông gây sạt lở, khiến các công trình bê tông cốt thép phía trên bị hụt chân và đổ ập xuống nước. "Điểm sạt lở dần ăn sâu vào đất liền khiến phần nhà còn lại xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nguy hiểm", ông Tảu lo lắng.

Nhiều công trình khác như chuồng trại chăn nuôi gia súc cũng bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, có nguy cơ đổ ập xuống dòng Đa Nhim bất cứ lúc nào.

Hệ thống kè với các cọc trụ bê tông của người dân cũng bị nước xói lở, bắt đầu dịch chuyển về phía lòng sông.

Tường gạch, dầm bê tông cốt thép phía sau căn nhà của ông Trần Phổ Tảu bị nứt toác, chênh vênh bên bờ sông.

Tương tự, phần sau căn nhà của gia đình ông Trần Tín Pảo (dân tộc Hoa) đã đổ sập xuống sông Đa Nhim.

Theo người nhà ông Pảo, vết sạt lở đã ăn sâu vào bờ khoảng 10m và có nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Một căn nhà cấp 4 của hộ dân khác cũng đang ngấp nghé bên bờ vực sạt lở.

Thậm chí, một căn nhà đã bị nước lũ cuốn đổ sập hoàn toàn vào ngày 20/11, cùng với tường bao và các công trình phụ khác.

Không chỉ đe dọa nhà ở, nước lũ còn gây xói lở, đục sâu vào chân cầu Đơn Dương, làm lộ kết cấu bê tông và thép phần chân cầu. Cầu Đơn Dương là công trình trọng yếu trên tuyến quốc lộ 27, với lưu lượng phương tiện giao thông lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng.

Theo UBND xã D'ran, có khoảng 6 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất ven sông Đa Nhim. Cơ quan chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và đang triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.