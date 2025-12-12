Triền đồi rạn nứt như động đất ở Lâm Đồng, người dân tìm nơi lánh nạn

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng sống trong lo âu vì sạt lở đất. Nhiều căn nhà bị đất đá từ trên cao đổ ập xuống, hư hỏng.

Người dân bỏ lại nhà cửa, tìm nơi lánh nạn vì sạt lở đất (Video: Minh Hậu).

Khu vườn của một hộ dân nằm trên taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún như động đất.

Theo người dân, khu vực taluy dương xảy ra sạt lở là đồi thông có diện tích 35ha do Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý. Điểm này xảy ra sạt trượt từ năm 2024 và đến nay, nền đất tiếp tục có sự sụt lún, dịch chuyển.

Ông Phạm Ngọc Huy, trú tại thôn Quảng Hiệp cho biết: "Taluy xảy ra sạt lở cao hàng chục mét, dài hàng trăm mét. Mỗi khi trời mưa, chúng tôi phải bỏ nhà cửa, đến nhà người quen hoặc thuê nhà nghỉ lánh nạn".

Theo ông Phạm Ngọc Huy, hiện nay, do triền đồi sạt lở nên nhiều hộ dân để lại nhà cửa, di chuyển đến nơi khác sinh sống.

Đất đá vùi lấp, gây hư hỏng công trình phụ của gia đình bà Trần Thị Thanh Hải. Theo chủ nhà, cơn mưa lớn vào đầu tháng 11 làm khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống như dòng thác. "Sân sau nhà tôi bị đất vùi lấp cao cả mét. Đất đá tràn hết vào nhà. Lo sợ nhà sập, vợ chồng tôi chuyển xuống nhà con trai để ở", bà Hải nói.

Căn nhà của một hộ dân bị đất đá từ taluy dương đổ xuống gây sập, hư hỏng.

Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, khu vực đồi xảy ra sạt lở từ năm 2024 và chính quyền địa phương đã vận động, sơ tán 10 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện, cơ quan chức năng phong tỏa khu vực sạt lở, tổ chức khảo sát, lập hồ sơ, báo cáo xin ý kiến tỉnh Lâm Đồng phương án xử lý.