Đèo Mimosa ở Đà Lạt đứt gãy, đường nứt toác rộng 50m

Ngày 20/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả sạt lở trên tuyến đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Một ô tô dừng lại bên miệng vực sạt lở (Ảnh: Văn Minh).

Theo thông tin, do mưa lớn kéo dài, đêm 19/11, đèo Mimosa đoạn thuộc Km226+500 xảy ra sạt trượt, mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, giao thông qua khu vực bị chia cắt. Điểm sạt trượt dài khoảng 100m, rộng 50m, sâu 30m.

Thời điểm xảy ra sạt lở, một số tài xế phát hiện vụ việc nên chủ động dừng phương tiện, tránh được thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, một ô tô khách dừng lại ngay miệng vực sạt lở.

Trước đó, như Dân trí thông tin, chiều 18/11, mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Mimosa, đoạn thuộc Km224+700 xuất hiện vết sạt lở dài khoảng 20m. Tại hiện trường, hệ thống hộ lan bằng kim loại bị sụt lún 1-2m, một phần taluy âm của đèo xuất hiện hàm ếch nguy hiểm.

Điểm sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Hoàng Sa).

Trong ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe có tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua Mimosa để đảm bảo an toàn. Lộ trình cho xe tải trọng trên 15 tấn ra vào Đà Lạt cũng được cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng theo hướng tuyến mới.

Đèo Mimosa dài 11km, là một trong những tuyến đèo huyết mạch nối Đà Lạt với vùng phụ cận.