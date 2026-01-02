Ngành điện miền Nam: Xuyên Tết bám công trường

Từ Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau đến Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhịp thi công liên tục, với quyết tâm cao nhất đưa các dự án về đích đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần chủ động “Điện đi trước một bước”.

Tại các dự án trọng điểm như đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí; đường dây 110kV Tân Thành - Trạm biến áp 220kV Hàm Tân 2; công trình cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Trạm 220kV Tháp Chàm; Trạm biến áp 110kV Tân Trụ, Trạm 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối…, không khí thi công diễn ra khẩn trương, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Đông đảo công nhân điện lực làm việc xuyên Tết, tham gia thi công đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng (Ảnh: EVNSPC).

Máy móc, thiết bị hoạt động xuyên suốt, các mũi thi công được triển khai đồng bộ, cho thấy sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng và quyết tâm tăng tốc sớm ngay từ đầu năm nhằm tạo dư địa hoàn thành kế hoạch cả năm.

Đồng hành cùng người lao động, lãnh đạo EVNSPC cũng không nghỉ Tết. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, lãnh đạo tổng công ty đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và động viên lực lượng thi công.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) và Phó tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan (áo trắng) nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng (TP Cần Thơ) trong dịp Tết Dương lịch 2026 (Ảnh: EVNSPC).

Cụ thể, trên địa bàn TP Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và động viên lực lượng thi công đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng. Phó tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan kiểm tra công tác thi công, động viên người lao động thi công xuyên Tết các dự án: Đường dây 110kV Trạm 220kV Thốt Nốt - Trạm 110kV Thới Lai, Trạm 110kV Cờ Đỏ và đấu nối Trạm 110kV Cờ Đỏ.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang động viên lực lượng công nhân điện lực làm việc xuyên Tết trên công trường Đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng (Ảnh: EVNSPC).

Cùng ngày, thành viên HĐTV EVNSPC Bành Đức Hoài kiểm tra thực tế và tặng quà động viên người lao động thi công dự án cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Cao Lãnh - Tháp Mười, công trình lộ ra trạm 220kV Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh kiểm tra hiện trường, động viên người lao động thi công dự án xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) - 220kV Phước Đông, 2 mạch, tỉnh Tây Ninh.

Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh tặng quà động viên người lao động làm việc xuyên Tết trên công trình Xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) - 220kV Phước Đông, 2 mạch, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: EVNSPC).

Phó tổng giám đốc Đào Hòa Bình EVNSPC có mặt tại nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra các tuyến đường dây truyền tải và các công trình cải tạo, nâng tiết diện lưới điện 110kV.

Sự hiện diện kịp thời của lãnh đạo EVNSPC tại công trường không chỉ nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn lao động mà còn truyền thông điệp cụ thể, rõ ràng về tinh thần hành động quyết liệt, thống nhất từ trên xuống dưới. Đồng thời tiếp thêm động lực, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trình.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo EVNSPC ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã gác lại những riêng tư, làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết để bảo đảm tiến độ các công trình. Đó không chỉ là tinh thần kỷ luật lao động cao, mà còn là sự sẻ chia trách nhiệm với EVNSPC nói riêng, ngành điện nói chung, góp phần bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Lãnh đạo EVNSPC cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư - tư vấn - nhà thầu; linh hoạt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để bị động, chậm nhịp trong tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án.

Ông Nguyễn Trọng Dũng - Công ty Cổ phần Xây lắp điện Hà Nội, Đội trưởng đội Thi công công trình đường dây 110kV Trạm 220kV Thốt Nốt - Trạm 110kV Thới Lai cho biết trong dịp Tết Dương lịch 2026, công trường vẫn duy trì nhịp độ làm việc bình thường với khoảng 50-60 nhân sự/ngày.

Dù có vất vả và không được nghỉ lễ, nhưng lực lượng thi công trong các ngày Tết được lãnh đạo công ty quan tâm, động viên kịp thời và trả lương gấp đôi nên nhân viên phấn khởi, hăng say làm việc.

“Không chỉ có vậy, công trường rất vui khi lãnh đạo EVNSPC đã đến hiện trường thăm hỏi động viên, tặng quà, tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa đưa công trình sớm về đích”, ông Dũng nói.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC tặng quà người lao động trên công trường dự án đường dây 110kV Trạm 220kV Thốt Nốt - Trạm 110kV Thới Lai (Ảnh: EVNSPC).

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các lãnh đạo EVNSPC cũng tiếp tục bám sát các công trường thi công. Ngày 2/1/2026, Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh kiểm tra công trình Trạm biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây đấu nối tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 3 và 4/1/2026, Phó tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn kiểm tra các công trình Trạm biến áp 110kV Ngan Dừa, Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và các tuyến đường dây đấu nối. Đồng thời thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh kiểm tra Trạm biến áp 110kV Tân Thạnh và đường dây đấu nối trên địa bàn Tây Ninh…

Có thể khẳng định, khí thế thi đua lao động sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới là minh chứng cho sự chủ động, đi trước đón đầu của EVNSPC trong công tác đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sự tăng trưởng hai con số của các địa phương trong giai đoạn tới.

Công nhân các nhà thầu miệt mài lao động trên công trường Công trình “Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn” trong ngày 1/1/2026 (Ảnh: EVNSPC).

Theo kế hoạch năm 2026, EVNSPC khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỷ đồng. Trong số các dự án dự kiến đóng điện có 1 công trình lưới điện 220kV - Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và 82 công trình lưới điện 110kV. Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30/4/2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển tổng công ty.

Với cách làm chủ động, đi trước đón đầu, đổi mới trong điều hành, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, EVNSPC đã và đang tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2026, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.