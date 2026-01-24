Thủ môn Cao Văn Bình: Siêu dự bị hóa người hùng trước U23 Hàn Quốc

Thế rồi, sự thay đổi của HLV Kim Sang Sik vẫn phát huy hiệu quả cao. Với những ai thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam vài năm trở lại đây, cái tên Cao Văn Bình không hề xa lạ với làng cầu trong nước, về năng lực chuyên môn, về kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp…

Sự thể hiện tốt của Cao Văn Bình một lần nữa chứng minh thế hệ U23 Việt Nam hiện nay rất đồng đều, cả thủ môn chính thức Trần Trung Kiên và thủ môn dự bị Cao Văn Bình đều rất tài năng. Thậm chí, họ còn có khả năng tiến thẳng lên đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.

Riêng với Cao Văn Bình, anh nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng, ngay ở cơ hội đầu tiên được thi đấu chính thức ở 3 giải quốc tế lớn gần nhất của U23 Việt Nam (giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7/2025, SEA Games 33 hồi tháng 12/2025 và giải U23 châu Á 2026), cho thấy thủ thành quê ở Nghệ An này luôn đặt mình ở trạng thái sẵn sàng.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc là trận đầu tiên thủ môn Cao Văn Bình được thi đấu chính thức cho U23 Việt Nam, ở 3 giải đấu quốc tế chính thức gần nhất (Ảnh: AFC).

Sự trùng hợp kỳ lạ

Trường hợp của thủ thành Cao Văn Bình khiến cho không ít người hồi tưởng lại hình ảnh của thủ môn huyền thoại Sergio Goycochea của Argentina tại World Cup 1990 trên đất Italy. Năm đó, thủ thành Goycochea chỉ là thủ môn số hai của đội bóng xứ sở Tango. Vị trí số một đội tuyển Argentina cách đây 36 năm thuộc về thủ môn nổi tiếng Nery Pumpido.

Thế rồi, Pumpido chấn thương gãy ngón tay ở trận thứ hai vòng bảng của Argentina, gặp đội tuyển Liên Xô (cũ). Sergio Goycochea được tung vào sân như một giải pháp tình thế, trước khi thủ môn này tỏa sáng ở giai đoạn còn lại của World Cup 1990, cùng với “cậu bé vàng” Diego Maradona và “đứa con của thần gió” Claudio Caniggia, họ “cõng” đội tuyển Argentina vào đến tận trận chung kết.

Ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tối 23/1, thủ môn số một của đội tuyển U23 Việt Nam là Trần Trung Kiên không gặp chấn thương, anh được thay thế bởi Cao Văn Bình chủ yếu vì HLV Kim Sang Sik muốn thủ thành số hai của đội có cơ hội cọ xát quốc tế, sau chuỗi ngày khá dài là người đứng sau Trần Trung Kiên.

Và giống như thủ môn Sergio Goycochea năm nào, Cao Văn Bình vừa chứng minh mình xuất sắc không kém người số một. Anh cũng rất giống với thủ môn Sergio Goycochea, đưa đội tuyển Argentina đến vinh quang tại World Cup 1990 bằng sự chắc chắn và bằng những lần cản phá luân lưu thành công. Trước U23 Hàn Quốc, Cao Văn Bình cũng cản phá thành công một quả sút luân lưu của đối phương, đưa U23 Việt Nam đến chiến thắng.

Yếu tố rất quan trọng khác, liên quan đến tuổi tác, Cao Văn Bình nằm trong số ít những cầu thủ vẫn còn đủ tuổi tham dự kỳ giải U23 châu Á kế tiếp vào năm 2028 (những người sinh năm 2005 trở về sau).

Cao Văn Bình thi đấu xuất sắc trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Nhóm những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, đủ điều kiện tham dự giải U23 châu Á 2028, có thể cạnh tranh vé dự Olympic Los Angeles (Mỹ) sau đây hai năm có thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi), Phạm Đình Hải (20 tuổi), tiền vệ Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).

Việc HLV Kim Sang Sik sử dụng thủ môn Cao Văn Bình ở trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 cũng là sự chuẩn bị cho tương lai, hướng về giải đấu này sau đây hai năm.

"Tuổi trẻ tài cao"

Cao Văn Bình mới 21 tuổi, nhưng anh không phải là cái tên vô danh với bóng đá nội. Thật ra, từ những ngày đầu HLV Kim Sang Sik đến Việt Nam và nắm cùng lúc đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam, Cao Văn Bình mới là thủ môn thường xuyên có vị trí thi đấu chính thức ở đội tuyển U23 của bóng đá nước nhà.

Cao Văn Bình là thủ môn hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải giao hữu CFA Cup, được tổ chức hồi tháng 3/2025, tại Trung Quốc, ngay trước giải U23 Đông Nam Á 2025. Đấy là giải đấu mà U23 Việt Nam gây bất ngờ khi hòa U23 Uzbekistan 0-0, hòa U23 Trung Quốc 1-1 và hòa U23 Hàn Quốc 1-1.

Có nghĩa là từ tận tháng 3 năm ngoái, khi mới tròn 20 tuổi, thủ thành của CLB SLNA đã có kinh nghiệm thi đấu với U23 Hàn Quốc. Khi đó, thủ môn Trần Trung Kiên đang bận khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup 2027, nên Cao Văn Bình không có đối thủ cạnh tranh tại CFA Cup.

Khi thủ môn Trần Trung Kiên quay lại đội tuyển U23 Việt Nam, vị trí chính thức dĩ nhiên được trao lại cho thủ thành của CLB HAGL.

Khách quan mà nói, Trung Kiên có lợi thế quá lớn so với các thủ môn nội ở thể hình (cao 1m91), khả năng bắt bóng bổng, đồng thời Trung Kiên nổi tiếng khá sớm tại V-League, từ tận mùa giải 2023-2024. Anh có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, nên vị trí số một trong khung thành của U23 Việt Nam là điều không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, dần dần Cao Văn Bình cũng sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại V-League, anh được đôn lên giữ vị trí số một ở CLB SLNA từ mùa giải 2025-2026, sau khi thủ môn Nguyễn Văn Việt rời SLNA đến với CLB Thể Công Viettel.

Theo thống kê, Cao Văn Bình có đến 10 lần cản phá thành công các pha dứt điểm của U23 Hàn Quốc, nhiều hơn số lần cản phá thành công trong một trận đấu (8 lần) của thủ thành Li Hao (U23 Trung Quốc) trong trận gặp U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Cao Văn Bình (1m84) dù không to lớn vượt trội như Trung Kiên, nhưng anh cũng không quá thấp, cũng có khả năng bắt bóng bổng cực tốt, đồng thời sở hữu hầu hết các phẩm chất tốt mà Trung Kiên đang sở hữu: Phản xạ nhanh, giỏi làm chủ khu vực 16m50, thi đấu điềm tĩnh, chơi bóng bằng chân ổn định…

Theo thống kê, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tối 23/1, đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi dứt điểm trúng mục tiêu 12 lần, chỉ hai lần trong số đó thành bàn thắng. 10 lần còn lại, thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công các pha dứt điểm của các chân sút bên phía U23 Hàn Quốc.

Thông số này cao hơn con số 8 lần cản phá thành công của thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc) trong trận đấu với U23 Uzbekistan ở tứ kết, hoặc con số 7 lần cản phá thành công của thủ môn Trần Trung Kiên, trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia ở vòng bảng.

Lời giới thiệu tuyệt vời cho tương lai

Với việc thi đấu xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình cũng chính thức giới thiệu rằng mình xứng đáng có chỗ ở đội tuyển quốc gia, hướng đến các giải đấu quan trọng trong năm 2026, như trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp Malaysia ngày 31/3, hoặc chiến dịch AFF Cup 2026 (từ 24/7 - 26/8).

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam hiện tại là vị trí chưa tạo được sự yên tâm cho HLV Kim Sang Sik, tính cho đến trước khi các thủ thành của đội tuyển U23 Việt Nam tỏ ra vững vàng ở SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai gần (Ảnh: AFC).

Các thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam đều ít nhiều có vấn đề. Thủ thành Nguyễn Filip phong độ thất thường, Đặng Văn Lâm trong nhiều năm trở lại đây chưa bao giờ tạo được sự yên tâm mỗi khi lên khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, Đặng Văn Lâm quá yếu trong các pha bóng bổng và chơi bóng bằng chân, anh gần như không còn phù hợp với đà phát triển chóng mặt của bóng đá hiện đại. Còn thủ môn Nguyễn Đình Triệu thường gặp chấn thương do tuổi tác, lại bất lợi về thể hình (chỉ cao 1m80).

Cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: “Theo tôi, Trần Trung Kiên là thủ môn số một của bóng đá Việt Nam hiện nay, cậu ấy toàn diện nhất, ổn định nhất. Cậu ấy chơi bóng trên không, lẫn trên mặt sân đều hay như nhau, bắt bóng bổng và bắt bóng sệt đều giỏi”.

Ngay phía sau Trần Trung Kiên có thể là Cao Văn Bình, người có những ưu điểm tương tự Trần Trung Kiên, người không hề yếu bóng bổng, cũng không hề yếu bóng sệt. Một thủ môn đủ sức đứng vững trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh huy chương ở giải U23 châu Á, lại có thêm kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, chắc chắn đủ sức có chỗ đứng ở bất kỳ đội bóng nào và bất kỳ sân chơi nào có liên quan đến bóng đá Việt Nam.

Và có thể cũng giống như ở đội U23 Việt Nam, nếu Cao Văn Bình được gọi lên đội tuyển quốc gia, anh vẫn có thể ngồi dự bị cho Trần Trung Kiên, nhưng là vị trí “dự bị hạng sang”, sẵn sàng lấp khoảng trống của đàn anh khi cần. Một cầu thủ vừa tài năng, vừa sẵn sàng ngồi dự bị cho đồng nghiệp càng là hàng hiếm đáng trân trọng!