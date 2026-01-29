Đội tuyển Việt Nam chốt đối thủ đá giao hữu trước khi tái ngộ Malaysia

Trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Bangladesh sẽ diễn ra tại Việt Nam. Dù vậy, sân thi đấu cụ thể của cặp đấu này vẫn chưa được xác định.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đây là trận đấu “làm nóng” dành cho đội tuyển Việt Nam, trước khi chúng ta tái ngộ với đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Bangladesh là đối thủ vừa phải, họ không quá mạnh. Năng lực của Bangladesh vừa đủ để HLV Kim Sang Sik chuẩn bị các phương án tấn công, các phương án nhân sự khác nhau, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có hàng loạt nhân sự mới so với trận lượt đi gặp đội tuyển Malaysia hồi tháng 6 năm ngoái.

5 ngày sau khi đá giao hữu với Bangladesh, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia (Ảnh: NST).

Những cầu thủ này đáng chú ý có Nguyễn Xuân Son (đã hồi phục chấn thương), Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên (đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam), thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Nhật Minh (trưởng thành vượt bậc sau đội U23 châu Á)…

Chưa hết, các cầu thủ Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang tiến bộ hẳn so với chính họ ở các trận vòng loại Asian Cup 2027 hồi năm ngoái, tiến bộ hẳn so với AFF Cup 2024.

Với quá nhiều gương mặt mới so với trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik cần một trận đấu để ráp nối những gương mặt vừa nêu, đồng thời tìm phương án chiến thuật tốt nhất cho dàn nhân sự có trong tay. Vì thế, trận đấu giao hữu với Bangdalesh xuất hiện rất kịp thời với đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik.