Xác định 24 CLB giành vé đi tiếp ở Champions League

Đêm qua, loạt trận cuối cùng Champions League với 18 trận đấu được tổ chức cùng một thời điểm (3h sáng). Điều đó khiến cho cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên nghẹt thở và thay đổi từng phút.

Benfica giành vé đi tiếp nhờ pha đánh đầu của thủ môn Trubin (Ảnh: Getty).

Bất ngờ lớn nhất là màn trở về từ cõi chết của Benfica. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Mourinho buộc phải thắng Real Madrid để hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Los Blancos cũng cần kết quả hòa để chắc suất trong top 8 (giành vé vào thẳng vòng 1/8).

Trận đấu diễn ra với màn rượt đuổi nghẹt thở. Benfica dẫn trước 3-2 cho tới những phút cuối trận đấu. Căn cứ vào tình hình ở thời điểm đó, CLB Bồ Đào Nha vẫn cần ghi thêm một bàn mới có vé đi tiếp.

Real Madrid lại gặp vấn đề ở cuối trận khi hai cầu thủ Raul Acencio và Rodryo đều nhận thẻ đỏ phút bù giờ vì hành vi phi thể thao. Đúng vào phút 90+8, thủ môn Anatoliy Trubin đã khiến khán đài sân Da Luz như “nổ tung” khi đánh đầu tung lưới Real Madrid, giúp Benfica giành chiến thắng nghẹt thở 4-2. Họ đã giành vé đi tiếp với vị trí thứ 24. Còn Real Madrid bị đẩy xuống thứ 9 và buộc phải tham dự vòng play-off.

Giai đoạn vòng bảng chứng kiến sự thống trị của các CLB Anh khi 5/6 đội bóng là Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Man City đã giành vé vào thẳng vòng 1/8. Còn Newcastle cũng có vé tham dự vòng play-off. Trong đó, Arsenal đã lập kỷ lục khi toàn thắng cả 8 trận đấu.

Phân nhánh knock-out Champions League trước khi bốc thăm (Ảnh: UEFA).

Kết quả chung cuộc, 8 CLB giành quyền vào thẳng vòng 1/8 là Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, Man City.

Các đội bóng tham dự vòng play-off (xếp từ thứ 9 đến thứ 24) là Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt và Benfica.

Do có thứ hạng cao hơn nên 8 CLB gồm Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta và Leverkusen sẽ được xếp vào nhóm hạt giống ở vòng play-off. Họ sẽ được ưu tiên đá trận lượt về trên sân nhà.

Theo lịch, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng play-off và phân nhánh vòng knock-out Champions League vào lúc 18h ngày 30/1 tại Nyon (Thụy Sĩ).