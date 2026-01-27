Thủ môn Trần Trung Kiên quyết tâm khẳng định mình ở đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, thủ môn Trần Trung Kiên đã trở về CLB, chuẩn bị cho vòng đấu thứ 12 V-League 2025-2026, diễn ra cuối tuần này. HAGL sẽ tiếp CLB SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 27/1, không lâu sau khi trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên nói: “Hiện tại, tôi muốn tập trung cho mục tiêu của CLB HAGL, đó là thi đấu tốt ở phần còn lại của mùa giải 2025-2026, hướng đến mục tiêu trụ lại V-League”.

Thủ môn Trần Trung Kiên nằm trong số những cầu thủ giàu triển vọng nhất của lứa U23 Việt Nam hiện nay (Ảnh: AFC).

“Hành trình đã qua của cá nhân tôi và đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 là hành trình quá tuyệt vời, quá nhiều cảm xúc. Thú thật, ở thời điểm giải đấu chưa khởi tranh, chúng tôi không biết chắc được rằng toàn đội sẽ đi đến đâu.

Nhưng sau hai trận thắng đầu tiên (2-0 trước Jordan và 2-1 trước Kyrgyzstan, chúng tôi tràn đầy tự tin. Từ thời điểm đó, tôi và các đồng đội cảm nhận được rằng chúng tôi sẵn sàng chinh phục mọi thử thách”, thủ môn Trần Trung Kiên nói thêm.

Tại giải U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất giải, bên cạnh các thủ thành Rui Akari (U23 Nhật Bản) và Li Hao (U23 Trung Quốc).

Thủ môn Trần Trung Kiên cho biết anh tự tin cạnh tranh suất thi đấu ở đội tuyển quốc gia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Việc đội tuyển U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc ở bán kết, khiến thủ môn Trần Trung Kiên không được bình chọn cho vị trí số một, nhưng không thể phủ nhận những gì mà thủ thành đang khoác áo CLB HAGL làm được cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trung Kiên chia sẻ: “Thất bại trước U23 Trung Quốc chắc chắn là kỷ niệm buồn của tôi và toàn đội ở giải U23 châu Á vừa rồi. Dù vậy, hành trình chung của U23 Việt Nam vẫn là một hành trình đẹp, nhất là khoảnh khắc chúng tôi đánh bại các đối thủ mạnh như U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc”.

“Những thành công và cả những thất bại ở giải U23 châu Á giúp bản thân tôi trưởng thành hơn. Tôi rút ra được nhiều bài học cho chính mình, học hỏi được nhiều hơn từ giải đấu. Giờ, tôi tự tin và tràn đầy động lực để tìm suất thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Tôi biết các đàn anh thi đấu cùng vị trí rất giỏi và rất giàu kinh nghiệm, nhưng tôi không ngại khi phải cạnh tranh với họ. Tôi hy vọng sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, tham dự trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 (gặp Malaysia) vào tháng 3 tới đây”, Trung Kiên khẳng định.

Thủ môn Trung Kiên không quên cảm ơn bầu Đức, người đã giúp ươm mầm bản thân anh và nhiều tài năng trẻ của CLB HAGL và bóng đá Việt Nam (Ảnh: HAGL)

Cũng với thành công tại giải U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên được VFF và bầu Đức thưởng lớn. Tổng cộng, VFF thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam 5,1 tỷ đồng (500 triệu đồng cho trận thắng U23 Jordan, 600 triệu đồng cho trận thắng Kyrgyzstan, 800 triệu đồng cho trận thắng Saudi Arabia, 1,2 tỷ đồng cho chiến thắng trước UAE và 2 tỷ đồng cho trận thắng U23 Hàn Quốc).

Bầu Đức thưởng chung cho đội U23 Việt Nam 3 tỷ đồng (một tỷ đồng cho trận thắng U23 UAE, 2 tỷ đồng cho trận thắng U23 Hàn Quốc), thưởng riêng cho 5 cầu thủ Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Quốc Cường mỗi người 250 triệu đồng (50 triệu đồng/người sau trận thắng UAE và 200 triệu đồng/người sau trận thắng Hàn Quốc).

Sau thành công cùng với đội U23 Việt Nam, thủ môn Trung Kiên không quên dành lời cảm ơn cho nơi đã giúp mình trưởng thành: “Tôi may mắn được lớn lên và phát triển sự nghiệp bóng đá cùng CLB HAGL. Đội bóng đã giúp tôi trưởng thành, có được ngày hôm nay”.

“Tôi cảm ơn bầu Đức, ông ấy không ngừng đầu tư cho đội bóng để chúng tôi có môi trường tốt để phát triển. Với tôi, bầu Đức không chỉ là ông bầu, mà còn như một người cha”, vẫn là lời của thủ thành Trần Trung Kiên.

Tại giải U23 châu Á 2026 và tại SEA Games 33, có 5 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ JMG của bầu Đức góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam, gồm Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh và Quốc Cường.