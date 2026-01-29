Barcelona giành vé đi tiếp, Real Madrid thua đội bóng của Mourinho

Kết quả lượt trận thứ 8 vòng bảng UEFA Champions League (Ảnh: UEFA).

Barcelona đối đầu Copenhagen trên sân nhà Nou Camp, đội khách đã bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công của Dadason sau đường chuyền của Elyounoussi.

Barcelona ép sân liên tục nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng ở hiệp 1. Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Hansi Flick chơi thăng hoa khi Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha và Rashford cùng ghi tên mình trên bảng tỷ số để mang về chiến thắng 4-1 cho Barcelona.

Barcelona dễ dàng chiến thắng trước Copenhagen (Ảnh: Getty).

Đánh bại Copenhagen với tỷ số 4-1, Barcelona đứng ở vị trí thứ 5 chung cuộc ở vòng phân hạng UEFA Champions League và giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real Madrid hành quân đến sân Da Luz của Benfica. Đây là trận đấu mà "Kền kền trắng" đối mặt HLV Jose Mourinho, người từng có thời gian cầm quân tại sân Bernabeu.

Mbappe mở tỷ số cho Real ngay phút 30 nhưng Schjelderup gỡ hòa cho Benfica chỉ sau đó 6 phút. Cuối hiệp 1, Pavlidis đã ghi bàn từ chấm phạt đền giúp đội bóng Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 2-1.

Đầu hiệp 2, Schjelderup hoàn tất cú đúp và đưa Benfica dẫn 3-1. Mbappe cũng để lại dấu ấn khi hoàn tất cú đúp để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 cho Real Madrid.

Real Madrid thất bại 2-4 trong chuyến hành quân đến sân của Benfica (Ảnh: Getty).

Kịch tính xảy ra ở những phút bù giờ khi lần lượt Asencio và Rodrygo phải nhận thẻ vàng thứ hai khiến Real Madrid chịu bất lợi. Thủ môn Trubin trong tình huống lên tham gia tấn công đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 cho Benfica ở phút 90+8.

Thua 2-4 trên sân của Benfica, Real Madrid giành hạng 9 chung cuộc ở vòng phân hạng và phải tham dự loạt trận play-off. Benfica của HLV Mourinho may mắn giành vé đá play-off khi đứng thứ 24, vị trí cuối cùng để bước vào loạt trận tranh vé vớt.

Atletico cũng đã phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Bodo/Glimt. Sorloth mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 15, Sjovold đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 35, trước khi Kasper Hogh ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Đứng thứ 14 chung cuộc, Atletico phải thi đấu play-off.

Thủ môn Trubin ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho Benfica (Ảnh: AFP).

Các đội bóng đến từ Italy trải qua những cảm xúc vui buồn trái ngược. Juventus hòa Monaco 0-0 và giành vé đá play-off. Inter Milan thắng 2-0 Dortmund và đủ điều kiện bước vào loạt trận đá vé vớt.

Atalanta thua 0-1 trên sân của Union St.Gilloise nhưng vẫn đứng thứ 15 chung cuộc để giành vé đá play-off. Napoli nhận thất bại 2-3 trước Chelsea và bị loại khi đứng ở vị trí thứ 29 chung cuộc.