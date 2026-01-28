Nữ trọng tài 23 tuổi gây sốt trên mạng vì quá xinh đẹp

Giải hạng tư (Serie D) và hạng năm (Eccellenza) của bóng đá Italy trong thời gian qua đã chào đón sự góp mặt của Giuliana Vigile, một nữ trợ lý trọng tài gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật.

Ngắm vẻ đẹp của nữ trọng tài Giuliana Vigile, người đang gây sốt ở Italy (Ảnh: Instagram).

Giuliana, 23 tuổi, hiện làm nhiệm vụ trợ lý trọng tài tại các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp và bán chuyên của Italy. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm việc trên sân cỏ lên trang Instagram cá nhân, nơi cô sở hữu hơn 102.000 người theo dõi.

Sinh ra tại Cesena, Giuliana nhận được nhiều đánh giá tích cực về năng lực chuyên môn từ giới quản lý trọng tài Italy. Theo Gazzetta dello Sport, các giám sát trọng tài thuộc Hiệp hội Trọng tài Italy (AIA) đã chấm điểm cao cho cô sau mỗi trận đấu trong suốt ba năm hành nghề.

Bên cạnh sự nghiệp cầm còi, Giuliana từng theo học ngành Khoa học Quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Bologna.

Tuy nhiên, nữ trợ lý trọng tài này đang theo đuổi một cuộc sống mà nhiều người cho là “hai mặt”. Ngoài vai trò là một trọng tài được đánh giá cao ở các giải hạng thấp, Giuliana còn là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Sự xuất hiện của trọng tài Giuliana giúp các trận đấu ở giải hạng 4 và hạng 5 Italy có thêm nhiều khán giả (Ảnh: Instagram).

Trên các nền tảng cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch sang trọng, các bữa tiệc tại nhà hàng cao cấp, cũng như phong cách thời trang đa dạng, từ váy dạ hội đến trang phục đi biển.

Tờ Gazzetta dello Sport nhận định rằng sự hiện diện của Giuliana đã trở thành một yếu tố thu hút khán giả, theo đúng nghĩa đen, giúp các trận đấu mà cô điều hành ghi nhận lượng người xem tăng lên.

Trên trang cá nhân, Giuliana để dòng mô tả: “Áp lực là một đặc ân”. Và nếu tiếp tục duy trì đà phát triển cả trong lẫn ngoài sân cỏ, không loại trừ khả năng Giuliana Vigile sẽ được phân công làm nhiệm vụ tại Serie A trong tương lai.

Ngắm vẻ đẹp của trọng tài Giuliana Vigile