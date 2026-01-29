Xử phạt loạt tài xế lắp đèn siêu sáng làm người đi đường "mù tạm thời"

Sáng 29/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vào tối 28/1, tại khu vực ngã tư Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp ô tô tải lắp đặt, sử dụng đèn siêu sáng, còi hơi không đúng quy định.

Nhà chức trách cho biết, tại các khu vực gần bệnh viện, trường học, khu dân cư, vào ban đêm, tiếng còi xe chói tai làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, giấc ngủ của trẻ em và người cao tuổi, đồng thời phá vỡ sự bình tĩnh, tập trung của người tham gia giao thông khác.

Chiếc ô tô tải của tài xế L.Q.H. lắp thêm 2 chiếc còi hơi và đèn siêu sáng, bị CSGT phát hiện xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo ghi nhận, trong khoảng 2 giờ làm việc, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện gần 10 trường hợp tài xế điều khiển ô tô sử dụng đèn chiếu sáng độ chế hoặc còi hơi khi lưu thông trong khu đông dân cư; cá biệt có trường hợp vi phạm đồng thời cả hai lỗi.

Theo cảnh sát, các phương tiện vi phạm đều được CSGT dừng xe kiểm tra, lập biên bản xử phạt theo quy định.

Điển hình là trường hợp tài xế L.Q.H. (quê Thái Nguyên) điều khiển ô tô biển kiểm soát 20G-003.xx. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này lắp thêm 2 chiếc còi hơi và đèn siêu sáng.

Theo quy định, với lỗi lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước hoặc phía sau xe, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; đối với hành vi sử dụng còi trong khung giờ từ 22h đến 5h hôm sau tại khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức phạt là 900.000 đồng.

CSGT lập biên bản xử phạt với tài xế H. (Ảnh: Ngọc Tiến).

Làm việc với CSGT, tài xế H. cho biết do xe có kích thước, tải trọng lớn nên tài xế này cho rằng còi nguyên bản không đủ công suất, âm thanh nhỏ, khó cảnh báo các phương tiện khác.

“Nhiều lúc bấm còi cũng thấy người đi đường giật mình nhưng tôi lỡ lắp rồi nên phải dùng tạm”, tài xế H. trình bày.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế H.T.D. (quê Thanh Hóa) cho biết anh thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường đèo, khu vực có sương mù nên đã lắp thêm đèn siêu sáng để quan sát rõ hơn.

“Lâu rồi tôi mới lái xe ra Hà Nội nên quên tắt đèn siêu sáng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác”, tài xế D. nói.

Cảnh sát cho biết hành vi lắp thêm đèn siêu sáng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do gây lóa mắt, “mù tạm thời” đối với người đi ngược chiều (Ảnh: Ngọc Tiến).

Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết việc sử dụng còi hơi có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt tại khu vực đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào ban đêm.

Bên cạnh đó, hành vi lắp thêm đèn siêu sáng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do gây lóa mắt, “mù tạm thời” đối với người đi ngược chiều. Thời gian tới, đơn vị này sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn kỹ thuật của xe cơ giới đường bộ; không tự ý lắp đặt, sử dụng còi, đèn sai quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.