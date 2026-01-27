Hành động đặc biệt của HLV Kim Sang Sik gây sốt ở Hàn Quốc

“HLV Kim Sang Sik, người vừa tài năng vừa có nhân cách, đã đẩy xe lăn cho Hiểu Minh tại sân bay. Hành động này đã chinh phục trái tim người hâm mộ Việt Nam”, tờ Nocutnews của Hàn Quốc giật tít.

HLV Kim Sang Sik tự tay đẩy xe lăn cho Hiểu Minh ở sân bay (Ảnh: VFF).

Trong bài viết, tác giả đã khen ngợi hành động đẹp của HLV Kim Sang Sik: “Sau khi cùng đội U23 Việt Nam trở về nước, HLV Kim Sang Sik đã để lại hình ảnh xúc động. Ông thầy người Hàn Quốc đã tự tay đẩy xe lăn cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ dính chấn thương trong quá trình thi đấu tại giải U23 châu Á, khi cả hai bước vào khu vực nhập cảnh.

Hình ảnh HLV Kim Sang Sik tận tình chăm sóc học trò đã nhận được sự ngưỡng mộ và tán dương rộng rãi từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đây là khoảnh khắc thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của HLV Kim Sang Sik. Nhân cách của ông đã chinh phục trái tim người dân Việt Nam. Tờ Think Curve của Thái Lan đánh giá rằng HLV Kim Sang Sik đang trực tiếp hiện thực hóa những giá trị về tinh thần và nhân cách mà ông luôn đề cao, qua đó đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam”.

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là Daum cũng lên tiếng khen ngợi HLV Kim Sang Sik: “Trong khoảnh khắc U23 Việt Nam trở về nước, HLV Kim Sang Sik đã có hành động nhỏ nhưng làm lay động trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn cho học trò Hiểu Minh tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng đó lại là khoảnh khắc đầy sức nặng, chạm tới trái tim của rất nhiều người. Với người hâm mộ, khoảnh khắc khó quên nhất không phải là lễ ăn mừng cúp hay lễ trao huy chương, mà chính là những bước đi lặng lẽ của HLV Kim Sang Sik tự tay đẩy xe lăn cho học trò. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự gắn kết và tinh thần mà đội tuyển U23 Việt Nam theo đuổi”.

HLV Kim Sang Sik thành công ở Việt Nam nhờ cách quản lý bóng đá theo kiểu gia đình giống như HLV Park Hang Seo trước đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở phía dưới các bài viết, người hâm mộ Hàn Quốc đã đưa ra những dòng bình luận như:

“HLV Kim Sang Sik đã làm đẹp hình ảnh của Hàn Quốc ở quốc tế. Mặc dù U23 Hàn Quốc thất bại nhưng tôi vẫn rất vui”.

“HLV Kim Sang Sik đại diện cho tính cách của con người Hàn Quốc. Đó là những người hào hiệp, luôn sẵn sàng hy sinh vì tập thể”.

“Hình ảnh này khiến tôi nguôi ngoai nỗi buồn U23 Hàn Quốc thất bại. Chúng tôi tự hào vì HLV Kim Sang Sik”.

“Bóng đá Việt Nam mang dáng dấp của Hàn Quốc. Họ sẽ vươn lên nhờ sự kỷ luật, đoàn kết. HLV Kim Sang Sik là người truyền ngọn lửa tới bóng đá Việt Nam, giống như HLV Park Hang Seo trước đây. Họ yêu thương học trò như những người thân của mình”.