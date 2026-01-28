Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức sau khi FIFA gỡ án phạt

Theo thông báo của FAM, quyết định của ban lãnh đạo được đưa ra trên cơ sở nhất trí, hoàn toàn tự nguyện và được mô tả là một hành động mang tính nguyên tắc, xuất phát từ trách nhiệm thể chế, thay vì nhằm bảo vệ vị trí cá nhân hay thời gian tại nhiệm.

Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, được cho là liên quan trực tiếp tới vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ (Ảnh: Bernama).

Trong tuyên bố chính thức, FAM cho biết động thái từ chức tập thể xuất phát từ những diễn biến gần đây thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cũng như sự giám sát từ bên ngoài. Trước bối cảnh đó, Ban chấp hành đã lựa chọn rút lui nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, uy tín và vị thế của Liên đoàn.

Lãnh đạo FAM vừa mãn nhiệm nhấn mạnh rằng quyết định này nhằm gìn giữ danh tiếng của tổ chức, đồng thời ngăn chặn những hệ lụy tiêu cực có thể ảnh hưởng tới nền bóng đá Malaysia nói chung.

Động thái trên cũng được xem là tạo điều kiện để Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có không gian độc lập trong việc đánh giá, rà soát các vấn đề liên quan đến quản trị, hành chính và quy trình hoạt động của FAM, tránh những tác động gây xao nhãng hoặc xung đột lợi ích.

Mặc dù ban lãnh đạo FAM được bầu cho nhiệm kỳ 2025-2029 nhưng họ đã chủ động từ bỏ quyền hạn sớm hơn dự kiến, nhằm thể hiện cam kết đối với các nguyên tắc quản trị tốt, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, đặc biệt trong giai đoạn mà niềm tin của công chúng cần được bảo toàn.

FAM nhấn mạnh rằng quyết định này phản ánh quan điểm lấy sự phát triển của bóng đá Malaysia làm ưu tiên hàng đầu, cao hơn việc nắm giữ chức vụ, nhất là khi uy tín và niềm tin đối với tổ chức đang bị đặt trước thử thách.

Bóng đá Malaysia vẫn đối diện với nguy cơ đón nhận những án phạt tiếp theo của AFC và FIFA (Ảnh: FIFA).

FAM cũng cho biết việc tập thể từ chức nhằm góp phần khôi phục niềm tin từ người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác và cộng đồng bóng đá, qua đó khẳng định tầm quan trọng của sự ổn định và bền vững cho sự phát triển lâu dài của môn thể thao vua tại Malaysia.

Ban chấp hành vừa mãn nhiệm cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC cùng các bên liên quan, đồng thời tái khẳng định trách nhiệm đối với tương lai của bóng đá Malaysia.

Trong thời gian tới, sự chú ý sẽ dồn vào các bước đi tiếp theo về mặt hành chính của FAM cũng như những biện pháp mà các cơ quan quản lý bóng đá có thể triển khai sau sự kiện từ chức hàng loạt này.

Đáng chú ý, quyết định từ chức hàng loạt của các lãnh đạo FAM tới chỉ một ngày sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và FIFA tạm thời gỡ bỏ án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Báo giới Malaysia nhận định rằng quyết định này chỉ mang tính chất tạm thời, không phản ánh chiến thắng của FAM trong cuộc chiến pháp lý khi đệ đơn kháng cáo lên CAS.