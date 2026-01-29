Futsal Việt Nam - Lebanon (13h hôm nay): Thẳng tiến vào tứ kết

*Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Lebanon ở bảng B giải futsal vô địch châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 13h hôm nay (29/1), tại Nhà thi đấu Jakarta Velodrome (Jakarta, Indonesia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Chi tiết bất ngờ nhất liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Lebanon, đó là việc bóng lăn vào lúc 13h (giờ Indonesia cũng tương đương với giờ Việt Nam).

Đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu lúc giữa trưa (Ảnh: VFF).

Với lịch thi đấu vào giữa trưa như thế này, các cầu thủ futsal Việt Nam phải ăn trưa từ khá sớm, kịp cho việc tiêu hóa và cho việc vận động thể thao chuyên nghiệp. Ăn trưa từ sớm, các cầu thủ futsal Việt Nam cũng phải điều chỉnh lại thời gian ăn sáng theo hướng sớm hơn.

Các cầu thủ phải thức dậy sớm hơn vào buổi sáng, tức là cả giấc ngủ trưa lẫn giấc ngủ buổi tối của các vận động viên (VĐV) đều bị ảnh hưởng. Trong thể thao đỉnh cao, giấc ngủ của các VĐV cực kỳ quan trọng. Nếu các cầu thủ không ngủ đủ giấc, họ khó đạt trạng thái sung sức nhất khi thi đấu.

Đấy là thách thức đầu tiên mà chúng ta phải đối diện ngay trước khi bóng lăn. Cả đội hiện giờ chỉ biết tự an ủi rằng khó khăn là khó khăn chung. Chúng ta gặp bất lợi về giờ thi đấu và Lebanon cũng vậy.

Đội tuyển futsal Việt Nam mong sớm giành vé vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Về mặt chuyên môn, đội bóng Tây Á là ẩn số với đội tuyển futsal Việt Nam. Lebanon không quá mạnh, nhưng họ không yếu đến mức đội tuyển futsal Việt Nam muốn thắng lúc nào thì thắng.

Về cơ bản, lối chơi của đội tuyển futsal Lebanon tương tự như đội tuyển Kuwait (đội tuyển futsal Việt Nam đã thắng Kuwait 5-4 trong ngày ra quân), nhưng Lebanon có chất lượng nhỉnh hơn một chút.

Ngoài ra, cầu thủ của Lebanon cao lớn, mạnh mẽ về mặt thể lực. Đó là lợi thế đáng kể của họ so với đội tuyển futsal Việt Nam.

Ngược lại, cầu thủ futsal Việt Nam nhanh nhẹn, khéo léo và có kỷ luật chiến thuật tốt hơn so với đối thủ. Nếu áp dụng đúng lối chơi và phát huy đúng phong độ, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

Trong trường hợp đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Lebanon, cộng với việc Thái Lan không thua Kuwait ở trận đấu diễn ra lúc 17h, cũng tại Nhà thi đấu Jakarta Velodrome, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết.

Dự đoán: Đội tuyển futsal Việt Nam thắng 3-1.