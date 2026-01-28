CLB CAHN thua đội bóng Malaysia, bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á

Dù phải thi đấu trên sân Petaling Jaya, tại Selangor (Malaysia) của đối phương vào tối 28/1, nhưng CLB CAHN vẫn được đánh giá cao hơn đại diện của bóng đá Malaysia là Selangor.

CLB CAHN (áo xanh) thua CLB Selangor (Ảnh: ASEAN Football).

Trong khoảng một giờ thi đấu đầu tiên, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking thi đấu rất tốt, họ tạo được nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của Selangor.

Đặc biệt, ở phút 49, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trong pha lên tham gia tấn công, anh tung cú vô lê đầy kỹ thuật từ khoảng 14m, nhưng thủ môn Al Hafiz bên phía đội chủ nhà kịp bay người đẩy bóng cứu thua cho Selangor.

Phòng ngự chắc chắn, Selangor bắt đầu tổ chức những tình huống phản đòn. Đội bóng của Malaysia có bàn mở tỷ số ở phút 60.

Trong tình huống này, Fortes của Selangor tung cú sút khá hiểm, thủ môn Nguyễn Filip bên phía CLB CAHN nhoài người đẩy bóng ra. Ngay lập tức, đội trưởng Faisal Halim của đội chủ nhà lao vào đá bồi, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Selangor.

Faisal Halim lập cú đúp bàn thắng cho Selangor (Ảnh: ASEAN United FC).

9 phút sau đó, Selangor có tiếp bàn thắng thứ hai. Lại là Faisal Halim lập công cho đội bóng của HLV Kim Pan Gon (người Hàn Quốc, cựu HLV đội tuyển Malaysia).

Trong pha bóng này, Faisal Halim xoay xở khéo léo giữa vòng vây các hậu vệ đội khách, trước khi anh tung cú sút chìm từ ngay trước vạch 16m50, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Selangor.

Trận thua này khiến CLB CAHN đã bị loại trước một vòng đấu. Đội đương kim Á quân Cúp C1 Đông Nam Á hiện có 4 điểm, kém đội nhì bảng BG Pathum United (Thái Lan) 3 điểm, kém đối đầu trực tiếp. CLB CAHN cũng kém Selangor 4 điểm, trong khi họ chỉ còn một trận đấu ở vòng bảng.

Đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking đã hết cơ hội bắt kịp các đối thủ trên. Họ không còn cơ hội tái hiện thành tích vào chung kết như ở mùa giải trước.