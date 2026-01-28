Hiểu Minh hoàn tất phẫu thuật tại TPHCM, xa sân cỏ khoảng 10 tháng

Trước đó, Hiểu Minh chấn thương trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026, ngày 20/1. Anh va chạm với một cầu thủ đến từ đội bóng thuộc quốc gia tỷ dân ở phút 30, sau đó rời sân và được đưa thẳng đến bệnh viện tại Jeddah (Saudi Arabia) để cấp cứu.

Hiểu Minh về nước hôm 25/1, sau đó anh vào TPHCM để phẫu thuật (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau khi về nước, theo nguyện vọng của Hiểu Minh và gia đình, cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND di chuyển vào TPHCM để phẫu thuật. Theo thông tin của Dân trí, Hiểu Minh đã hoàn tất ca phẫu thuật này vào sáng 28/1.

Chấn thương của HIểu Minh là dạng chấn thương khá nghiêm trọng, anh bị rách dây chằng chéo trước và rách sụn chêm. Theo thông tin từ các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật, Hiểu Minh cần khoảng 10 tháng để hồi phục, tập luyện trở lại với bóng, trước khi quay trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.

Hiểu Minh cần khoảng 10 tháng để quay lại sân cỏ (Ảnh: AFC).

Thời gian xa sân cỏ của Hiểu Minh tương đương với tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Đầu năm ngoái, Xuân Son bị gãy chân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan). Anh cũng trải qua ca phẫu thuật khi về nước và mất khoảng 10 tháng để trở lại sân cỏ.

Hiện tại, Xuân Son đã trở lại trong màu áo CLB bóng đá Nam Định và đã tham gia đội tuyển quốc gia. Cầu thủ nhập tịch này thi đấu tốt. Đây là tín hiệu để người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng Hiểu Minh cũng sẽ có sự trở lại tốt giống Xuân Son.

Hiểu Minh là trung vệ hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm nay. Anh góp công rất lớn để đưa đội bóng của HLV Kim Sang Sik đến vị trí thứ 3 chung cuộc toàn giải. Sau khi Hiểu Minh chấn thương, phía VFF cho biết sẽ đài thọ chi phí phẫu thuật và phục hồi cho trung vệ này.