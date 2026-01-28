Phản ứng của CĐV châu Á khi tuyển futsal Việt Nam đánh bại Kuwait

"Làm tốt lắm Việt Nam. Một màn lội ngược dòng rất ấn tượng", tài khoản Gagan Durgana đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football ca ngợi chiến thắng kịch tính của đội tuyển futsal Việt Nam trước tuyển futsal Kuwait ở trận mở màn bảng B VCK futsal châu Á 2026 diễn ra vào ngày 27/1.

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) có chiến thắng kịch tính trước tuyển futsal Kuwait (Ảnh: VFF).

Tuyển futsal Kuwait nhập cuộc tốt hơn và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong khoảng thời gian đầu hiệp 1. Tuy nhiên, futsal Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận, ghi liên tiếp các bàn thắng để rút ngắn rồi cân bằng tỷ số 3-3 trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra. Các học trò của HLV Diego Giustozzi lần lượt ghi thêm hai bàn thắng để vượt lên dẫn 5-3.

Trong những phút cuối trận, Kuwait dâng cao đội hình và ghi thêm một bàn rút ngắn tỷ số, khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Dù vậy, futsal Việt Nam vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-4, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng ở lượt trận mở màn.

Mặc dù đánh bại tuyển futsal Kuwait nhưng đội tuyển futsal Việt Nam chỉ có được vị trí thứ nhì bảng B khi trận đấu còn lại ở bảng B chứng kiến tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước futsal Lebanon.

Nhiều CĐV châu Á đã chúc mừng tuyển futsal Việt Nam có trận đấu rất bản lĩnh khi bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn giành trọn 3 điểm sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước Kuwait (Ảnh: VFF).

"Một trận đấu khó khăn với Việt Nam. Nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng", tài khoản Mohammed Joseph đến từ Iran bày tỏ.

"Một trận đấu kịch tính với 9 bàn thắng được ghi. Chúc mừng Việt Nam có trận ra quân thuận lợi", tài khoản Moh Azrul Syafiq đến từ Malaysia cho biết.

"Bóng đá Việt Nam chứng minh vươn tầm châu lục. Đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành hạng 3 giải châu Á, đánh bại các ông lớn Tây Á như Saudi Arabia, Jordan, UAE và giờ đến lượt futsal Việt Nam đánh bại một đội bóng cũng đến từ Tây Á là Kuwait", tài khoản Angga Down đến từ Philippines tuyên bố.

"Hẹn gặp Kuwait và Việt Nam nhé, Thái Lan sẵn sàng quyết đấu với các bạn", tài khoản Piixthz Ribperz đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Futsal Đông Nam Á rất mạnh. Thái Lan đánh bại Lebanon 2-0, Indonesia thắng Hàn Quốc 5-0 và Việt Nam thắng Kuwait 5-4. Chúc mừng các đại diện Đông Nam Á", tài khoản John Cole đến từ Singapore bình luận.

"Một chiến thắng nữa trước Lebanon thì Việt Nam chắc suất vào tứ kết. Cố lên nào", tài khoản Linh Trần đến từ Việt Nam chốt lại.

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp futsal Lebanon vào lúc 13h ngày 29/1 (giờ Việt Nam).