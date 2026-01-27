CĐV Đông Nam Á phẫn nộ, kêu gọi công bằng cho tuyển Việt Nam ở vụ Malaysia

Hôm qua (26/1), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo CAS đã tạm thời cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Trước đó, FIFA đã cấm những cầu thủ này tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bất ngờ được trở lại thi đấu (Ảnh: FAM).

Điều đó có nghĩa rằng 7 cầu thủ của Malaysia hoàn toàn có thể xuất hiện trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3.

Trước tình hình đó, nhiều CĐV Đông Nam Á đã tỏ ra phẫn nộ với quyết định của CAS. Họ cho rằng đó là điều bất công với đội tuyển Việt Nam. FIFA đã nắm trong tay bằng chứng cho thấy FAM đã làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ này. Vì vậy, thật khó chấp nhận được việc họ tiếp tục đại diện cho đội tuyển Malaysia.

Trên trang ASEAN Football, tài khoản Fajar Pratama tới từ Indonesia bình luận: “Tôi không hiểu vụ này. CAS dùng tiêu chuẩn kép à? Trước đây, Timor Leste bị xác định sai phạm khi sử dụng cầu thủ nhập tịch và họ bị cấm thi đấu ngay lập tức”.

Tài khoản Muhammad Faqih viết: “Thực sự tôi không hiểu nổi vụ này. Rõ ràng, FIFA đã xác định sai phạm của FAM khi làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, họ lại được đại diện cho đội tuyển Malaysia một lần nữa. Vậy có bất công cho đội tuyển Việt Nam không?”.

Tài khoản Harun Musa nêu quan điểm: “Các CLB đã cắt hợp đồng với họ. Tôi cũng tin rằng không có đội bóng nào muốn ký hợp đồng với các cầu thủ này, ngay cả khi họ tạm thời được CAS cho phép thi đấu”.

Tài khoản Gavin bình luận: “Tôi đang chờ đợi trận đấu giữa thế hệ vàng của đội tuyển Việt Nam với Malaysia gồm 7 cầu thủ nhập tịch ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Nó hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn”.

Người hâm mộ có tên Zikri Hassan viết: “Đột nhiên, đội tuyển Malaysia giống như chú mèo chấp nhận số phận lại trở thành bầy hổ uy dũng khi có sự trở lại của 7 cầu thủ nhập tịch. Tôi không hiểu vì sao CAS lại đưa ra quyết định này”.

Tài khoản Fitrah tiếp lời: “Với tình hình này, các đội bóng có thể nhập tịch nguyên cả đội Real Madrid mà vẫn không bị phạt”.

Nhiều CĐV Đông Nam Á không đồng tình với quyết định của CAS (Ảnh: FAM).

Tài khoản James JS lên tiếng: “Tôi cho rằng ngay cả khi được phép thi đấu trở lại, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia cũng không được ra sân ở các giải đấu của FIFA. Đời nào, FIFA lại chấp nhận điều này”.

Tài khoản Wu Lei viết: “Thật quá bất công cho các đội bóng phải đối đầu với Malaysia. Tôi không hiểu vì sao người hâm mộ Malaysia tự hào về thông tin này nữa?”.

Người hâm mộ Kongkeow tới từ Thái Lan viết: “Thật không thể tin được. Ngay cả Cảnh sát hoàng gia Malaysia cũng đã xác nhận 7 cầu thủ này dùng hồ sơ giả mạo để nhập tịch. Giờ đây, các cầu thủ này lại được phép thi đấu”.

Trong thời gian qua, các quan chức FAM đã có kế hoạch từ chức hàng loạt để tránh việc bị FIFA tiếp quản cơ quan này. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới vẫn tiếp tục điều tra vụ này và có thể đưa ra án phạt bổ sung cho Malaysia. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ đợi phán quyết của CAS, trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.