Nhịp Tết nơi làng bánh in ở Đà Nẵng

Làng An Lạc (Đà Nẵng) đang bước vào những ngày sôi động nhất trong năm khi hơn 12 cơ sở sản xuất bánh in truyền thống tất bật hoàn thành các đơn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Bánh in, món bánh quen thuộc mang đậm nét văn hóa của người dân Đà Nẵng, không thể thiếu trên bàn thờ cúng ông bà, tổ tiên mỗi dịp Tết đến.

Tại cơ sở bánh Thanh Vân của gia đình ông Nguyễn Mật (63 tuổi), 5 lao động đang miệt mài làm việc để kịp tiến độ.

Làng bánh in An Lạc tất bật vào mùa Tết (Ảnh: Công Bính).

Ông Mật, người đã gắn bó với nghề làm bánh in hơn 20 năm, chia sẻ về những khó khăn của năm nay: “Năm nay cơ sở sản xuất khoảng 1,2 tấn bột, giảm hơn 20% so với năm ngoái do vật giá tăng cao, lo ngại thị trường tiêu thụ kém. Kinh tế khó khăn, thương lái đặt hàng cũng cầm chừng nên cơ sở chủ động giảm sản lượng”.

Dù vậy, việc áp dụng máy móc hiện đại như máy xay, trộn bột, máy in bánh, lò nướng đã giúp công việc thuận tiện hơn và tăng sản lượng đáng kể. Cơ sở của ông Mật chủ yếu hoạt động vào dịp Tết, cung cấp sỉ cho các tiểu thương ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, với cả bánh thủ công và bánh làm bằng máy tùy theo yêu cầu khách hàng.

Cũng trong không khí hối hả, gia đình ông Huỳnh Quang Trung (62 tuổi) sản xuất khoảng 2 tạ bánh mỗi ngày, gồm bánh đậu xanh và bánh nếp truyền thống. Các sản phẩm được đa dạng hóa về mẫu mã và đóng gói theo yêu cầu, với giá dao động 20.000-30.000 đồng/gói.

Người dân áp dụng thêm máy móc để đỡ công lao động (Ảnh: Công Bính).

Nguyên liệu chính làm bánh in đậu xanh là bột đậu xanh, bột nếp và đường. Mỗi nhà có công thức riêng, nhưng hương vị ngọt thanh của đường, mềm dẻo của nếp và bùi bùi của đậu xanh luôn là đặc trưng của bánh in An Lạc.

“Dù năm nay có giảm sản lượng do lo ngại thị trường tiêu thụ kém, nhưng không khí ở khắp các cơ sở vẫn nhộn nhịp, tất bật”, ông Trung khẳng định.

Ngoài việc mang lại doanh thu cho các cơ sở, mùa bánh Tết còn tạo thêm thu nhập cho nhiều người dân địa phương.

Hương vị bánh in từ làng An Lạc tỏa ra đi khắp các tỉnh, thành (Ảnh: Công Bính).

Bà Trần Thị Lệ (65 tuổi, thôn An Lạc) cho biết: “Tranh thủ việc đồng áng vừa xong, tôi đến các cơ sở để nhận gói bánh thuê kiếm thêm thu nhập mua sắm Tết. Công việc đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, chủ yếu cần siêng năng, khéo léo”. Mức thù lao cho công việc này dao động 200.000-300.000 đồng/ngày.

Theo UBND xã Duy Nghĩa, mỗi mùa Tết, các cơ sở làm bánh ở làng An Lạc sản xuất từ 10-30 tấn bánh in đậu xanh, mang về doanh thu 50-100 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra về vệ sinh, an toàn thực phẩm để giữ gìn uy tín thương hiệu bánh in An Lạc.