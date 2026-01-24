CĐV Indonesia thán phục HLV Kim Sang Sik sau thành công của U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

"Một HLV giỏi được hỗ trợ bởi những cầu thủ nội giỏi, khác với Indonesia phải có cầu thủ nhập tịch mới thi đấu tốt được.

Vậy nên không cần so sánh Indonesia với Việt Nam và Thái Lan, ai mới là đội tuyển giỏi nhất Đông Nam Á nữa", một CĐV Indonesia bày tỏ trên chuyên trang bóng đá Sepakbola Indonesia Fansbook sau khi chứng kiến U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam giành nhiều danh hiệu trong năm 2025 và 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đáng chú ý, chuyên trang bóng đá của Indonesia đã nhấn mạnh tài năng của HLV Kim Sang Sik khi giúp U23 Việt Nam liên tiếp giành nhiều danh hiệu danh giá trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2025 hồi tháng 1 năm ngoái, đã giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á (tháng 7/2025), giành huy chương vàng SEA Games 33 (tháng 12/2025) và gây ấn tượng với hạng 3 giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc cũng chứng kiến HLV Kim Sang Sik lần đầu tiên giúp "Rồng vàng" đánh bại đội bóng xứ sở kim chi sau 35 năm kể từ năm 1991, đồng thời cân bằng thành tích đối đầu với đối thủ khi có 2 trận thắng, 1 trận hoà và để thua 2 trận sau 5 lần gặp nhau.

Bình luận dưới bài viết, nhiều CĐV Indonesia đã không ngớt lời ca ngợi khả năng cầm quân của HLV Kim Sang Sik và cho rằng bóng đá xứ vạn đảo cần phải học hỏi Việt Nam để thành công hơn trong tương lai.

"Thế hệ trẻ của Việt Nam quá chất lượng với dàn cầu thủ hoàn toàn nội địa. Họ như hổ mọc thêm cánh khi được dẫn dắt bởi một HLV giỏi như Kim Sang Sik. Các danh hiệu mà ông ấy đã giành được trong 2 năm qua là minh chứng rõ nét nhất", một CĐV Indonesia bình luận.

"Chỉ số thành công của HLV dựa trên thành tích đạt được, không chỉ với đội tuyển quốc gia mà còn cả đội trẻ. Việt Nam là một ví dụ điển hình và dường như bóng đá Đông Nam Á phù hợp với HLV đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản", CĐV thứ hai bày tỏ.

HLV Kim Sang Sik khép lại giải U23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba cùng U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

"Kim Sang Sik thực sự là huấn luyện viên tài năng. Ông ấy chỉ mới đến Việt Nam nhưng đã mang lại rất nhiều danh hiệu", CĐV thứ ba nhấn mạnh.

"Trong 5 năm tới Việt Nam có thể giống Nhật Bản vì họ có trong tay thế hệ vàng với các cầu thủ trong nước. Họ lại được dẫn dắt bởi một HLV rất có duyên với bóng đá Việt Nam đến từ Hàn Quốc, sau thời HLV Park Hang Seo", CĐV thứ 4 của Indonesia khẳng định.

"Indonesia đã từng như thế này, cùng HLV Hàn Quốc và đánh bại đất nước Hàn Quốc. Chúc mừng Việt Nam với sự tôn trọng từ Indonesia. Các bạn đã trở lại đúng năng lực của mình để giành hạng 3 giải châu Á, khác với Indonesia bây giờ, kể mà buồn", thêm một CĐV Indonesia chốt lại.