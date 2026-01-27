Trợ lý HLV Park: “Lứa U23 Việt Nam có tiềm năng để giành vé dự World Cup”

Sau khi giải U23 châu Á khép lại, phóng viên Dân trí đã có buổi phỏng vấn chuyên gia người Hàn Quốc, Bae Ji Won, về hành trình đã qua của U23 Việt Nam. Trong đó, ông ghi nhận sự tiến bộ của U23 Việt Nam so với các đội bóng ở Đông Nam Á (điển hình là Thái Lan). Tuy nhiên, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo lại cho rằng còn quá sớm để so sánh bóng đá Việt Nam với Hàn Quốc.

Bóng đá trẻ Thái Lan thụt lùi so với Việt Nam

U23 Hàn Quốc vừa thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á. Dưới góc nhìn của người Hàn Quốc, ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận đấu vừa qua?

- Màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc là tín hiệu rất tích cực đối với tính cạnh tranh của bóng đá châu Á. Đặc biệt, U23 Việt Nam cho thấy tiềm năng trong việc cạnh tranh với các đội bóng mạnh tại những giải đấu lớn của châu Á. Họ đã vượt ra ngoài phạm vi các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Bóng đá Việt Nam tiến bộ so với khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Getty).

Dĩ nhiên, giải U23 châu Á khác rất nhiều so với Asian Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù vậy, màn trình diễn nổi bật của U23 Việt Nam tại giải đấu năm 2026 một lần nữa khẳng định khả năng phát triển của bóng đá Việt Nam.

Thành tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã xác lập vị thế số một ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời họ cho thấy có tiềm năng hướng tới những thử thách giành vé tham dự World Cup trong tương lai.

Trả lời báo Dân trí cách đây không lâu, ông cho rằng U23 Việt Nam đã đánh giá sai đối thủ và thi đấu không tốt trước U23 Trung Quốc. Nhưng rồi, đội bóng của HLV Kim Sang Sik lại thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời trước U23 Hàn Quốc. Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi này?

- Kể từ khi lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam chưa thể hiện được năng lực đặc biệt một cách liên tục. Tuy nhiên, tôi thực sự ấn tượng với màn trình diễn của đội U23 Việt Nam lần này.

Tôi cho rằng việc vượt qua cả ba trận đấu ở vòng bảng đã mang lại cho các cầu thủ Việt Nam động lực và sự tự tin rất lớn. Tôi cảm thấy tiếc khi họ bất ngờ sảy chân khi đối đầu với U23 Trung Quốc.

Còn tới trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần và quyết tâm giống hệt trận chung kết SEA Games gặp U23 Thái Lan vừa qua. Họ dường như được tiếp thêm động lực để chiến đấu. Chiến thắng tại SEA Games có giá trị rất lớn, bởi nó đã đóng vai trò quan trọng đối với U23 Việt Nam như một bước chạy đà cho giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam sở hữu đội hình gắn kết, có tinh thần thi đấu cao (Ảnh: AFC).

Điều này cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang Sik thường chơi tốt hơn khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Ông có đồng tình với quan điểm này?

- Tôi nghĩ đúng là như vậy. Việc cạnh tranh với các đội bóng mạnh đòi hỏi động lực tốt, quyết tâm cao và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Trong bài phỏng vấn trước đây với báo Dân trí, tôi từng nói rằng bóng đá Việt Nam nên tiếp tục những thử thách của mình tại các giải đấu lớn của châu Á, vượt ra ngoài phạm vi Đông Nam Á.

Thái Lan là thị trường bóng đá lớn nhất Đông Nam Á và sở hữu cơ sở hạ tầng bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Họ có rất nhiều nguồn nhân lực chất lượng. Tuy nhiên, Thái Lan lại chưa tạo ra được những kết quả ấn tượng tại các giải đấu lớn của châu Á. Tôi cảm nhận rõ sự thụt lùi của bóng đá Thái Lan hơn là triển vọng tương lai của họ. Điều đó cho thấy bóng đá Thái Lan đang tồn tại những thiếu hụt và vấn đề nội tại.

Muốn vươn xa, bóng đá Việt Nam cần hạn chế những thói quen không tốt

Một trong những điều đáng bàn của U23 Việt Nam ở giải đấu U23 châu Á vừa qua là những tấm thẻ đỏ của Lý Đức (ở trận gặp U23 Trung Quốc) và Đình Bắc (U23 Hàn Quốc). Ông đánh giá sao về vấn đề này?

- Việc Lý Đức và Đình Bắc bị thẻ đỏ thực chất là một ví dụ cho thấy những vấn đề mà bóng đá Việt Nam cần phải giải quyết nếu muốn vươn cao hơn và đi xa hơn. Nhìn chung, các cầu thủ thường hình thành thói quen vi phạm luật thi đấu ngay từ ở các CLB của họ, và đôi khi họ lặp lại những thói quen đó trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Vì vậy, các cầu thủ đội tuyển quốc gia cần phải học hỏi và thấm nhuần những giá trị đúng đắn về nhân cách và giáo dục. Về mặt tinh thần, các cầu thủ cần nhận thức rõ thế nào là tinh thần đồng đội, tinh thần hy sinh vì tập thể và vì sao họ cần phải nỗ lực cống hiến. Một cầu thủ phải hiểu rằng những quyết định không cần thiết của mình trong trận đấu có thể gây tổn hại lớn đến mức nào cho đội bóng và các đồng đội.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cần tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng để vươn lên đẳng cấp cao hơn (Ảnh: AFC).

Nói về hành trình của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á, ông ấn tượng nhất với điều gì? Theo ông, đây là điểm yếu mà đội bóng cần khắc phục?

- Như tôi đã đề cập trong câu hỏi phỏng vấn đầu tiên, màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam đã khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á và mang ý nghĩa rất tích cực đối với tính cạnh tranh của bóng đá châu Á.

U23 Việt Nam có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ, cùng với lòng yêu nước sâu sắc dành cho đất nước và người dân. Họ có lợi thế lớn hơn các quốc gia khác trong việc xây dựng tổ chức đội bóng và sự gắn kết tập thể.

Thái Lan có năng lực cá nhân rất tốt nhưng lại thiếu khả năng gắn kết đội bóng thành một tập thể thống nhất. Tinh thần hy sinh và cống hiến vì đội bóng và đồng đội của họ cũng không bằng bóng đá Việt Nam.

Bóng đá là môn thể thao mà 11 con người phải cùng nỗ lực hết mình để giành chiến thắng với tư cách một tập thể. Ở khía cạnh này, sự hòa hợp, sức mạnh tổ chức và sự đoàn kết về mặt tinh thần của các cầu thủ Việt Nam là tốt nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, một số cầu thủ vẫn còn thiếu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tâm lý trong thi đấu. Cần ghi nhớ rằng những nỗ lực và cố gắng nhằm chơi tốt hơn vì đội bóng và đồng đội là điều tích cực nhưng những hành động và toan tính đi chệch khỏi các quy tắc đã đặt ra có thể đẩy cả đội bóng và các đồng đội vào những tình huống khó khăn hơn.

Đình Bắc đã nhận giải Vua phá lưới giải U23 châu Á. Đây là giải đấu mà tiền đạo người Nghệ An thi đấu khá nổi bật. Theo ông, Đình Bắc đã đủ đẳng cấp để vươn xa hơn?

- Theo tôi, việc đánh giá Đình Bắc là cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại là còn quá sớm. Dĩ nhiên, cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng thay vì dùng cách diễn đạt “cầu thủ toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay”, tôi muốn nói rằng cậu ấy sở hữu những đặc điểm thi đấu và lợi thế rất tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Cậu ấy vẫn còn phải tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, trui rèn các kỹ năng cũng như chín chắn hơn về mặt tâm lý. Khi bắt đầu được công nhận là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam, Đình Bắc cần phải tự kiểm soát sự tự mãn và những hành vi bốc đồng của bản thân. Việc vươn lên vị trí cao nhất là điều vô cùng khó khăn đối với một cầu thủ, nhưng việc rơi xuống từ đỉnh cao đó lại có thể diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Còn quá sớm để nói U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh với Hàn Quốc

Theo ông, Đình Bắc cũng như nhiều đồng đội khác như Hiểu Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang… đã sẵn sàng trở thành nhân tố chính ở đội tuyển Việt Nam hay chưa?

- Tất nhiên là có. Thế hệ U23 năm 2018 có nhiều cầu thủ đã vươn lên trở thành nhân tố chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam sau thành công ở Thường Châu. Thế hệ U23 hiện tại cũng sở hữu nhiều cầu thủ tiềm năng để khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ cũng là nguồn nhân lực quan trọng để dẫn dắt bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Tôi hy vọng nhóm cầu thủ U23 hiện tại sẽ góp phần nâng tầm giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Còn quá sớm để nói rằng U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh với Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Ông có cho rằng khoảng cách về trình độ của bóng đá Việt Nam so với những đội bóng ở nhóm đầu châu Á?

- Chúng ta cần nhìn lại giải U23 châu Á năm 2018. U23 Việt Nam đã giành vị trí á quân nhưng không thể giành vé dự World Cup 2022 và 2026 từ thành tích đó. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng không thể giành vé tham dự Olympic.

Châu Á vẫn còn rất nhiều đội bóng mạnh. Đối với tất cả các quốc gia châu Á, mục tiêu hàng đầu là tạo ra những kết quả tốt tại Asian Cup. Những quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Qatar, Iran đều có nền bóng đá phát triển và thường xuyên tham dự World Cup.

Ưu tiên của họ là giành chức vô địch Asian Cup và giành vé tham dự World Cup. Để tạo ra cơ hội tham dự World Cup, bóng đá Việt Nam cần nhìn thẳng vào những vấn đề hiện tại và cải thiện tất cả những điểm còn thiếu sót.

Họ cần tiếp tục nâng cao trình độ bóng đá, chẳng hạn như phát triển giải đấu chuyên nghiệp và tạo ra những kết quả ấn tượng tại AFC Champions League. Một nền tảng hạ tầng bóng đá ổn định về mặt nội tại sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình tiến bộ của Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Vì vậy, Việt Nam phải cải thiện hệ thống hạ tầng bóng đá trong nước, ổn định cấu trúc hệ thống, đồng thời đảm bảo và quản lý tốt nguồn nhân lực tương lai.

Tôi cho rằng còn quá sớm để kết luận rằng đội U23 Việt Nam đã đủ sức cạnh tranh với Hàn Quốc khi chỉ dựa trên kết quả thắng ở loạt sút luân lưu. Đội tuyển Hàn Quốc là đội bóng đã 12 lần tham dự World Cup và là một trong những quốc gia có số lần dự giải đấu này nhiều nhất thế giới (xếp thứ 6 về số lần tham dự). Do đó, bóng đá Việt Nam cần một kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!