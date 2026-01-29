Asahi Luxstay: Nâng tầm giá trị bất động sản từ tư duy quản trị thương hiệu bền vững

Asahi Luxstay đồng hành Đất Xanh Miền Bắc khai thác cho thuê căn hộ tại Benhill

Sự hợp tác giữa Asahi Luxstay và Đất Xanh Miền Bắc trong hoạt động khai thác cho thuê căn hộ tại dự án Benhill (đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM) được kỳ vọng sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị bất động sản một cách toàn diện, từ phát triển dự án - phân phối - vận hành và khai thác cho thuê căn hộ sau bàn giao.

Trước đó, Asahi Luxstay đã đồng hành cùng Đất Xanh Miền Bắc triển khai hoạt động khai thác cho thuê tại Tecco Elite City tại Thái Nguyên, Green Pearl tại Bắc Ninh. Tiếp nối thành công tại các dự án đã và đang triển khai, Benhill được xác định là sản phẩm chiến lược của Asahi Luxstay trong năm 2026, đóng vai trò mở rộng mô hình khai thác cho thuê tại một số thủ phủ công nghiệp khu vực miền Nam, hướng tới nhóm khách chuyên gia và tạo nền tảng dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Asahi Luxstay và Đất Xanh Miền Bắc trong hoạt động khai thác cho thuê sản phẩm bất động sản (Ảnh: BTC).

Dự án Benhill tọa lạc tại khu dân cư đông đúc được đánh giá là dự án giàu tiềm năng tại “Thủ phủ công nghiệp” phía đông bắc TPHCM, khi chỉ cách các khu công nghiệp (KCN) lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An từ 10 phút di chuyển. Khu vực đang có sự tăng trưởng về nhu cầu thuê căn hộ chất lượng cao, song hành cùng làn sóng đầu tư FDI và sự gia tăng lực lượng chuyên gia trong và ngoài nước.

Tại đây, Asahi Luxstay triển khai mô hình khai thác linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú từ ngắn đến dài hạn với các căn hộ nội thất cơ bản, nâng cấp cho tới căn hộ dịch vụ.

Căn hộ cho thuê tại Benhill Thuận Giao, TPHCM (Ảnh: CĐT)

Với nền tảng vận hành theo tiêu chuẩn Nhật, tư duy chiến lược về thương hiệu và sự am hiểu sâu sắc thị trường cho thuê, Asahi Luxstay đang từng bước khẳng định vị thế là đối tác tin cậy của các chủ đầu tư, đơn vị phát triển và phân phối trong hành trình tối ưu hóa giá trị bất động sản, đặc biệt trong giai đoạn các nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm tiềm năng, mang lại hiệu quả khai thác và dòng tiền bền vững.

Năng lực quản trị tài sản và nền tảng vững chắc từ hệ sinh thái

Asahi Luxstay là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ lữ hành, quản lý và khai thác điểm lưu trú theo tiêu chuẩn Nhật Bản, với thế mạnh nổi bật trong việc tối ưu hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị tài sản.

Theo đó, Asahi Luxstay được đánh giá cao ở khả năng định hình bản sắc cho từng dự án, chuẩn hóa dịch vụ lưu trú và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu bền vững cho chủ sở hữu.

Trong nhiều năm hoạt động, Asahi Luxstay đã đồng hành cùng hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng trải dài trên khắp cả nước, để lại dấu ấn tại nhiều điểm đến như: The Legend West Lake (Hà Nội), Mường Sang Retreat (Mộc Châu), Cham Charm Home (Mũi Né), Robin Gia Nghĩa (Đắk Nông)..., cho thấy năng lực triển khai linh hoạt ở đa dạng loại hình và thị trường.

Khách sạn Cham Charm Home Mũi Né do Asahi Luxstay quản lý vận hành, khai thác (Ảnh: CĐT).

Song song với đó, một trong những mũi nhọn chiến lược của Asahi Luxstay là hệ thống gần 500 căn hộ dịch vụ được quản lý và khai thác tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên… Mô hình phù hợp với nhóm khách chuyên gia ở dài hạn, nhóm khách doanh nghiệp, khách du lịch lưu trú ngắn và trung hạn, góp phần mang lại dòng tiền ổn định và bền vững cho chủ sở hữu.

Tại mỗi dự án, Asahi Luxstay theo đuổi triết lý quản trị tài sản dựa trên sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài. Đơn vị tập trung duy trì chất lượng cơ sở vật chất ở trạng thái vận hành tối ưu và áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn Nhật nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy và công suất khai thác. Nhờ đó, chủ sở hữu không chỉ được đảm bảo dòng tiền ổn định, mà còn hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành và khai thác tài sản.

Asahi Luxstay - Đơn vị cung cấp dịch vụ vận hành, khai thác lưu trú theo tiêu chuẩn Nhật Bản

