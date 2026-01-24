Thủ môn Cao Văn Bình được AFC vinh danh đặc biệt, chia sẻ bí quyết bắt 11m

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Ở giải U23 châu Á, Cao Văn Bình là lựa chọn số hai trong khung gỗ của U23 Việt Nam sau thủ thành Trung Kiên. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên được bắt chính, Văn Bình đã chơi xuất sắc. Theo thống kê của AFC, thủ môn của CLB Sông Lam Nghệ An đã có 10 pha cứu thua cho U23 Việt Nam.

Văn Bình là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với U23 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Sau đó, người gác đền sinh năm 2005 tiếp tục tỏa sáng ở loạt sút luân lưu khi cản phá thành công cú sút của Bae Hyun Seo, giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 sau loạt “đấu súng” cân não.

Với phong độ ấn tượng đó, thủ thành 21 tuổi đã được AFC chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là sự tưởng thưởng cho nỗ lực của Văn Bình. Trên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng khen ngợi tài năng của thủ thành trẻ tuổi này. Họ đánh giá Văn Bình sẽ cạnh tranh gay gắt vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam với Trung Kiên trong tương lai.

Phát biểu sau trận đấu, Văn Bình tiết lộ bí quyết giúp anh thành công ở loạt sút luân lưu. Anh nói: “Ban huấn luyện và HLV thủ môn đã chia sẻ với tôi rất nhiều về cách sút penalty của cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Ở loạt sút cuối cùng, tôi đã nhìn vào mắt của cầu thủ Hàn Quốc. Tôi thấy cậu liếc sang phải. Vì thế, tôi đổ người sang hướng này để bắt bài cậu ta”.

Văn Bình trải qua trận đấu xuất sắc trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Văn Bình cũng thừa nhận bất ngờ khi được trao cơ hội bắt chính trong trận gặp U23 Hàn Quốc. Thủ môn người Nghệ An nói thêm: “Tôi thực sự bất ngờ khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội trong trận đấu này.

Đây mới là lần đầu tiên tôi ra sân bắt chính sau nhiều giải đấu đồng hành cùng U23 Việt Nam. Vì vậy, tôi rất nỗ lực thể hiện để trân trọng cơ hội này và không làm phụ lòng ban huấn luyện. Tôi cũng kêu gọi đồng đội quyết tâm thắng trận này”.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ về nước vào hôm nay (24/1) trên hai chuyến bay. Nhóm 1 sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 19h45 ngày 24/1 trên chuyến bay QR 984 (Doha - Hà Nội). Nhóm 2 sẽ về tới Nội Bài lúc 06h55 ngày 25/1 trên chuyến bay QR 982 (Doha - Hà Nội).