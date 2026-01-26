Báo Hàn Quốc nói về khoảnh khắc HLV Kim Sang Sik không ăn mừng

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á. Đáng chú ý, trong thời khắc U23 Việt Nam chiến thắng, HLV Kim Sang Sik đã không ăn mừng. Thay vào đó, ông chỉ im lặng và cúi đầu tận hưởng chiến thắng.

HLV Kim Sang Sik không ăn mừng sau khi U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Bình luận về hành động của HLV Kim Sang Sik, tờ Daum lý giải: “HLV Kim không thể nở nụ cười sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Ngay cả khi bước vào sân sau khi trận đấu kết thúc, ông cũng lặng lẽ cúi đầu thay vì hòa mình vào những tiếng reo hò ăn mừng.

Ông không giơ tay ăn mừng, cũng không chạy về phía các học trò, mà chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm lắng như đang chìm trong những suy nghĩ sâu xa. Hình ảnh đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Sự điềm tĩnh của HLV Kim Sang Sik không phải là biểu hiện của sự thờ ơ trước chiến thắng, mà là cảm xúc mang nhiều tầng ý nghĩa. Đối thủ của U23 Việt Nam chính là U23 Hàn Quốc, đội bóng quê hương của ông, nơi ông trưởng thành và gắn bó trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện.

Chiến thắng của Việt Nam đồng thời cũng là nỗi buồn của những đồng nghiệp và các cầu thủ trẻ Hàn Quốc. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik không thể trọn vẹn vui mừng. Đó là sự thể hiện của lòng tôn trọng, đồng thời cho thấy sự điềm đạm của một HLV thấu hiểu rằng bóng đá không chỉ là thắng-thua, mà còn là cách con người đối diện và ứng xử với cảm xúc của chính mình”.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Không chỉ tờ Daum, tờ Osen cũng có chung nhận định về hành động không ăn mừng của HLV Kim Sang Sik: “Hành động không ăn mừng của HLV Kim Sang Sik không đơn thuần là sự vô cảm, mà là cách thể hiện một cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

Nguyên nhân rất rõ ràng, U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Với HLV Kim Sang Sik, Hàn Quốc là nơi sự nghiệp huấn luyện của ông được hình thành, đồng thời cũng là quê hương của ông. Chiến thắng của U23 Việt Nam đồng nghĩa với việc những cầu thủ trẻ U23 Hàn Quốc phải rơi nước mắt. Vì thế, dù niềm vui chiến thắng là rất lớn, ông không thể bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình”.