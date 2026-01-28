Xác định thời điểm phán quyết số phận của bóng đá Malaysia

Hôm qua (27/1), CAS đã quyết định cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido được tạm thời tham gia hoạt động bóng đá trong thời gian chờ đợi phán quyết.

Malaysia sẽ biết được số phận của mình trước trận tái đấu gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam cũng không cần quá lo lắng về việc 7 cầu thủ sẽ xuất hiện trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Theo công bố mới nhất của CAS, phiên tòa xét xử FAM được ấn định vào ngày 25 và 26/2.

Thông tin trên đã được Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, xác nhận trước báo giới khi được hỏi về tiến trình mới nhất của đơn kháng cáo do FAM đệ trình lên CAS.

“Đối với CAS, phiên tòa xét xử FAM sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26/2. Chúng tôi sẽ chờ phán quyết cuối cùng”, ông Noor Azman cho biết.

Trước đó, FAM xác nhận đã nộp đơn kháng cáo lên CAS liên quan tới án phạt mà FIFA áp đặt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.

Cuộc điều tra của FIFA cho thấy FAM đã không cung cấp được các tài liệu cần thiết để xác nhận điều kiện thi đấu hợp lệ của những cầu thủ liên quan, dù họ đã ra sân trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 tại sân Bukit Jalil vào tháng 6 năm ngoái.

Theo án phạt ban đầu, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong thời hạn 12 tháng. Sau đó, FIFA đưa ra án phạt bổ sung khi xử thua đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tạm thời được cho phép tham gia hoạt động bóng đá tới khi phán quyết cuối cùng được công bố vào ngày 26/2 (Ảnh: FAM).

Vào trưa nay (28/1), toàn bộ các thành viên ban lãnh đạo của FAM nhiệm kỳ 2025-2029 đã đồng loạt và tự nguyện nộp đơn từ chức.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở nhất trí, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức, không xuất phát từ lợi ích cá nhân hay vị trí quyền lực, đồng thời được xem là một bước đi mạnh mẽ và mang tính nguyên tắc trong bối cảnh tình hình hiện tại đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, với mục tiêu bảo vệ uy tín của FAM.

AFC sẽ chờ đợi phán quyết của CAS trước khi đưa ra án phạt cuối cùng với FAM. Có khả năng, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Nếu khả năng này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có tấm vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới.