Báo Trung Quốc: "11 cầu thủ Hàn Quốc thua 10 người của U23 Việt Nam"

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

"Tỷ số chung cuộc 9-8. Đội giành vị trí thứ 3 tại giải U23 châu Á 2026 đã được xác định. Hàn Quốc, thi đấu với 11 người trước 10 người vẫn thua Việt Nam", tờ Sina Sport của Trung Quốc giật tít sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số chung cuộc 9-8 (hoà 2-2 trong hiệp chính và hiệp phụ và thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu) ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 23/1 (giờ Việt Nam).

Đình Bắc và Quốc Việt ăn mừng bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Ở trận tranh hạng ba diễn ra trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia), U23 Việt Nam đã bất ngờ để U23 Hàn Quốc gỡ hoà vào những giây cuối cùng của trận đấu (phút bù giờ 90+7) dù đã hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ.

Bước vào hiệp phụ, dù phải thi đấu thiếu người khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86 trước đó do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ U23 Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn trụ vững để buộc cả hai đội phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc khi cản phá thành công lượt sút thứ 7 của U23 Hàn Quốc, trong khi các cầu thủ U23 Việt Nam không mắc sai lầm nào trong các lượt sút của mình để đánh bại đội bóng xứ sở Kim chi và giành vị trí thứ ba chung cuộc giải U23 châu Á 2026.

"Trong số 9 bàn thắng của Việt Nam tại giải đấu này, 3 bàn đến từ các pha phản công. Tuy nhiên, miếng đánh này dường như hoàn toàn không hiệu quả trước Trung Quốc, cho thấy sức mạnh của hàng phòng ngự Trung Quốc và khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong lối chơi", tờ Sina Sport tổng kết hành trình giành hạng ba của U23 Việt Nam.

"Tại giải đấu này, U23 Việt Nam khởi đầu mạnh mẽ nhưng gặp thất bại sốc ở trận bán kết. Họ thắng Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia ở vòng bảng để tiến vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng. Sau đó, họ loại UAE ở tứ kết, trở lại bán kết sau 8 năm. Tuy nhiên, họ đã phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Trung Quốc ở bán kết, không thể lọt vào chung kết.

So với Việt Nam, thành tích tổng thể của Hàn Quốc ở mức trung bình, với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua ở vòng bảng. May mắn thay, Lebanon đã giúp họ vượt qua vòng bảng, cho phép Hàn Quốc tiến vào vòng tiếp theo với vị trí thứ hai. Sau đó, họ loại Australia ở tứ kết, nhưng lại để thua 0-1 trước nhà đương kim vô địch Nhật Bản ở bán kết", tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, tờ NewsQQ của Trung Quốc nhấn mạnh chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc khi giật tít: "Việt Nam chỉ còn 10 người đánh bại Hàn Quốc trong loạt sút luân lưu để giành vị trí thứ ba, khi Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ".

"Trong loạt sút luân lưu sau đó, Hàn Quốc thực hiện thành công 6/7 quả phạt đền, trong khi Việt Nam thực hiện thành công cả 7 quả, mang về chiến thắng 7-6 cho Việt Nam và tổng tỷ số 9-8 trước Hàn Quốc.

U23 Việt Nam giành được vị trí thứ ba, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử đội tuyển sau khi về nhì năm 2018, trong khi Hàn Quốc đứng thứ tư", tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh thêm.

U23 Việt Nam lập dấu mốc lịch sử trước U23 Hàn Quốc, giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

"Một cú sốc lớn! Hàn Quốc đã phải chịu thất bại nhục nhã 8-9 trước Việt Nam, đánh dấu trận thua đầu tiên của họ sau 23 năm, làm tăng thêm ý nghĩa cho chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc", tờ Toutiao của Trung Quốc giật tít nói về trận thua sốc của U23 Hàn Quốc.

"Theo thống kê của truyền thông Hàn Quốc, đội tuyển U23 Hàn Quốc đã đối đầu với Việt Nam 9 lần kể từ năm 2006, đạt thành tích bất bại với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, trận thua này đánh dấu thất bại đầu tiên của Hàn Quốc trước Việt Nam sau 23 năm, kể từ khi đội tuyển quốc gia để thua tuyển Việt Nam 0-1 ở vòng loại Asian Cup 2003.

Nếu truyền thông Hàn Quốc không soi mói quá mức, và nếu xét đến thời điểm diễn ra trận đấu, thì thực tế đội tuyển Hàn Quốc không hề thua, họ đã cầm hòa Việt Nam với tỷ số 2-2.

Nếu nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Hàn Quốc, tương lai của bóng đá Hàn Quốc rất có thể sẽ chứng minh câu nói nổi tiếng của Fan Zhiyi: "Sau khi thua Việt Nam, họ sẽ thua Myanmar..."", tờ Toutiao bình luận.

"U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba. Cố lên Trung Quốc trong trận chung kết giải U23 châu Á tối nay", tờ Titan của Trung Quốc cũng điểm tin chiến thắng của U23 Việt Nam.