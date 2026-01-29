Hé lộ thiết kế SUV lạ nhiều khả năng là phiên bản mới của VinFast VF 5

Theo dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, VinFast đã được cấp phép bảo hộ bản quyền kiểu dáng công nghiệp một mẫu SUV mới. Dựa vào vóc dáng tổng thể và thiết kế chi tiết ở cột C, giới chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đây là phiên bản mới của mẫu VF 5.

Đáng chú ý, bản vẽ này được “chắp bút” bởi ông Jae Hoon Lee, nhà thiết kế gốc Hàn Quốc đứng sau thiết kế của mẫu VinFast VF 7.

Mẫu SUV mới được VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp sở hữu tỉ lệ vóc dáng giống một mẫu SUV hạng A như VF 5 (Ảnh chụp màn hình).

VinFast VF 5 được bàn giao tới tay khách Việt từ tháng 4/2023 và theo chu kỳ sản phẩm thông thường, 2-3 năm là khoảng thời gian phù hợp để một mẫu ô tô đón bản nâng cấp giữa vòng đời.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng hãng xe Việt sẽ đặt một cái tên mới, nhằm tách biệt với phiên bản dịch vụ của VF 5 (Herio Green).

Thiết kế của mẫu SUV được cho là bản nâng cấp của VF 5 vẫn giữ nguyên chi tiết cột C và cánh gió đuôi sau, đường nét cốp sau không thay đổi nhưng cản sau và cụm đèn hậu được làm mới.

Thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe với giao diện khỏe khoắn hơn, bớt mềm mại như xe hiện hành.

Thiết kế 3D của mẫu SUV có thể là bản nâng cấp của VinFast VF 5, thông qua phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phần đầu xe vẫn có chi tiết tạo hình “cánh chim” đặc trưng của ô tô điện VinFast, nhưng được kỳ vọng sẽ được chuyển thành dải đèn LED định vị ban ngày, thay vì viền mạ crôm trang trí như hiện tại.

Cụm đèn halogen với chóa lớn đã biến mất, có thể được đổi thành dạng LED Projector, đặt xuống vị trí gần cản trước.

Ngoài ra, la-zăng của xe được đổi thành dạng phay xước hai tông màu, thay vì đơn sắc như phiên bản hiện hành.

Tất nhiên, đây chỉ là phác thảo thiết kế kiểu dáng, VinFast vẫn có thể thay đổi một số chi tiết khi bước vào giai đoạn sẵn sàng sản xuất thương mại.

VinFast VF 5 hiện hành được niêm yết ở mức giá 529 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất của mẫu SUV trên chưa được công bố, song nếu đây chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời của VinFast VF 5, khả năng cao không có thay đổi đáng kể.

Thực tế, các bản facelift trong phân khúc phổ thông thường chỉ điều chỉnh chi tiết, khó tạo ra khác biệt rõ rệt về trải nghiệm. Dù vậy, một trong những điểm khiến người dùng kỳ vọng là màn hình trung tâm.

VF 5 hiện hành sử dụng màn hình 8 inch, kích thước khiêm tốn nếu đặt cạnh VF 3 với màn hình 10 inch, điều phần nào tạo cảm giác “lép vế” ngay trong nội bộ dải sản phẩm của hãng.

Ở khía cạnh vận hành, cấu hình nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên với mô-tơ điện công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135Nm và pin dung lượng 37,23kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 326km mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.

Đây là thông số đủ dùng trong đô thị, nhưng chưa tạo ra lợi thế rõ rệt nếu đặt trong bối cảnh các đối thủ xe điện cỡ nhỏ đang liên tục cải thiện dung lượng pin và tầm hoạt động thực tế.

Sức hút của VinFast VF 5 trên thị trường chủ yếu đến từ yếu tố giá và chính sách ưu đãi, đặc biệt là mức giá dễ tiếp cận hơn so với các mẫu SUV hạng A chạy xăng như Kia Sonet, cùng chương trình miễn phí sạc đến năm 2027. Tuy nhiên, lợi thế này mang tính chính sách nhiều hơn là bản thân sản phẩm, và có thể thay đổi khi các ưu đãi kết thúc.

Theo số liệu bán hàng năm 2025, VF 5 đạt doanh số 43.913 xe, xếp ngay sau VF 3 với 44.585 xe.