AFC tiếp tục vinh danh Đình Bắc vào danh sách ấn tượng

Đình Bắc là gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Cầu thủ này đã ghi 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn, góp công lớn giúp “Những chiến binh sao vàng” giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Đình Bắc gây ấn tượng ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Thành tích ấn tượng đó giúp cho Đình Bắc giành giải Vua phá lưới giải đấu. Không những vậy, hôm nay (27/1), AFC tiếp tục chọn tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam xuất hiện trong nhóm “Những cầu thủ ấn tượng” nhất giải U23 châu Á.

Bình luận về tài năng của Đình Bắc, AFC viết: “Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ tại U23 châu Á Saudi Arabia 2026, để lại dấu ấn đậm nét với loạt màn trình diễn mang tính quyết định.

Tiền đạo này khép lại giải đấu với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng ba sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu”.

Ryunosuke Sato được AFC chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đình Bắc là cái tên duy nhất của U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Anh sẽ cạnh tranh với tiền đạo Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản trong cuộc bình chọn từ người hâm mộ. Trước đó, Sato đã được AFC vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ngoài ra, Li Hao (Trung Quốc), Ali Azaizeh (Jordan), Leonardo Shahin (Lebanon), Rakan Al Ghamdi (Saudi Arabia), Mathias Macallister (Úc), Ali Al Memari (UAE), Kim Do Hyun (Hàn Quốc), Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan) đều nằm trong danh sách này.

AFC sẽ tiến hành bầu chọn trên trang chủ để tìm ra Cầu thủ ấn tượng nhất. Tính tới thời điểm này, Đình Bắc đang dẫn đầu với 50% lượt bình chọn, vượt qua Sato ở vị trí thứ hai với 16,67%.