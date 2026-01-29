Chồng đánh rơi 22 triệu đồng tiền chữa bệnh cho vợ được công an tìm giúp

Ngày 29/1, Công an phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, thông tin đã nhận được thư cảm ơn từ anh Trần Minh Thành (40 tuổi, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) sau khi đơn vị này hỗ trợ người dân tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Trước đó, ngày 25/1, anh Thành đến trực ban Công an phường Hội An Tây trình báo việc làm rơi ví trên đường Đinh Tiên Hoàng. Bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân cùng 22 triệu đồng. Theo anh Thành, đây là số tiền để chữa bệnh cho vợ.

Công an tìm và trao trả lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an phường Hội An Tây).

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Hội An Tây đã chỉ đạo lực lượng tìm lại tài sản cho người dân.

Đến ngày 27/1, công an xác định người nhặt được ví là anh V.N.G.S. (25 tuổi, trú tại xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) và vận động người này hoàn trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Ngày 28/1, cơ quan chức năng đã trao trả đầy đủ giấy tờ, số tiền cho người mất. Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Thành đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hội An Tây.

Qua vụ việc, Công an phường Hội An Tây khuyến cáo người dân khi nhặt được tài sản đánh rơi cần giao nộp cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.