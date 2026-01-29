Liverpool, Chelsea vào thẳng vòng 1/8 Champions League

Liverpool đón tiếp CLB Qarabag của Azerbaijan trên sân nhà Anfield. Đây là trận đấu mà The Kop cần phải giành chiến thắng để giành vé vào thẳng vòng 1/8 (nằm trong top 8), đồng thời quên đi thất bại trước Bournemouth ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Liverpool giành chiến thắng 6-0 trước Qarabag (Ảnh: Getty).

Đội bóng vùng Merseyside đã trút giận lên “tí hon” Qarabag. Họ dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đại diện của Azerbaijan. Với kết quả này, đội bóng của HLV Arne Slot đã giành vị trí thứ ba ở giai đoạn phân hạng với 18 điểm sau 8 trận.

Thực tế, trận đấu này chứng kiến thế trận một chiều. Liverpool chỉ mất đúng 15 phút để có được bàn thắng mở tỷ số do công của Mac Allister. Tới phút 21, Florian Wirtz đã nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là tỷ số cuối cùng ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Liverpool vẫn không dừng lại. Họ tiếp tục hủy diệt Qarabag khi có thêm 4 bàn thắng nữa do công của Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Alexis Mac Allister và Federico Chiesa, để khép lại trận đấu với thắng lợi 6-0.

Cùng chung niềm vui với Liverpool còn có Chelsea. Đội bóng thành London có chuyến hành quân khó khăn tới sân của Napoli. Hai đội đã bước vào màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và Chelsea đã thắng 3-2 chung cuộc.

Chelsea giành chiến thắng 3-2 trước Napoli (Ảnh: Getty).

The Blues có bàn mở tỷ số ngay ở phút 19 sau khi Enzo Fernandez thực hiện thành công phạt đền. Tuy nhiên, nhà vô địch Serie A đã ghi liên tiếp hai bàn thắng do công của Antonio Vergara (phút 33) và Rasmus Hojlund (phút 43) để vượt lên dẫn trước 2-1 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Joao Pedro đã có bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea ở phút 61. Cuối cùng, chính tiền đạo này đã khép lại trận đấu ác mộng cho Napoli khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 82.

Với kết quả này, Chelsea giành vé vào thẳng vòng 1/8 khi xếp thứ 6 với 16 điểm. Trong khi đó, Napoli bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ 30 với 8 điểm.