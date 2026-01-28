Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á cuối tuần này

Đó là trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN, đội bóng chủ quản của Đình Bắc) và Ninh Bình, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Giờ bóng lăn lúc 19h15.

Đình Bắc sẽ chính thức nhận danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 vào cuối tuần này (Ảnh: AFC).

Ngay trước khi trận đấu khởi tranh, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ trao danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 cho Đình Bắc.

Tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam về nước sớm một ngày so với ngày diễn ra trận chung kết và lễ trao giải của giải U23 châu Á năm nay, nên chưa thể trực tiếp nhận giải từ tay AFC.

AFC sau đó đã mang cúp Vua phá lưới trao cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người ở lại đến ngày cuối của giải với tư cách Ủy viên thường vụ AFC, Trưởng ban thi đấu của tổ chức này.

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ thay mặt AFC, trao lại cúp vua phá lưới cho Đình Bắc. Tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc ghi được 4 bàn thắng, ngang với số bàn thắng của 3 cầu thủ gồm Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Shahin (Lebanon).

Tuy nhiên, Đình Bắc độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới nhờ hơn các cầu thủ còn lại các chỉ số phụ, theo điều lệ của giải đấu và của AFC.

Đình Bắc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá nội, chạm đến một trong 3 danh hiệu cá nhân cao quý nhất của giải đấu này, gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất giải.