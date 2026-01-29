Arsenal dẫn đầu, Man City xếp cuối nhóm 8 đội vào vòng 1/8 Champions League

Arsenal toàn thắng vòng bảng Champions League

Arsenal đã thiết lập kỷ lục mới của câu lạc bộ với chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại đấu trường châu Âu, sau khi đánh bại Kairat Almaty 3-2 tại Champions League. Kết quả này giúp "Pháo thủ" khép lại giai đoạn vòng bảng với thành tích toàn thắng 100%.

Trong bối cảnh nhiều cặp đấu khác còn tiềm ẩn kịch tính, trận đấu này lại là một trong số ít những trận "thủ tục" ở lượt cuối Champions League, khi số phận của cả hai đội đã sớm được định đoạt. Không chịu áp lực, thầy trò Mikel Arteta, những người đang dẫn đầu bảng xếp hạng, sớm mở tỷ số ngay phút thứ 2. Viktor Gyokeres băng xuống đón đường chọc khe của Kai Havertz và dứt điểm chân phải gọn gàng, đánh bại thủ môn Temirlan Anarbekov.

Gyokeres ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Kairat bất ngờ gỡ hòa khi Riccardo Calafiori bị thổi phạt kéo người với Jorginho trong vòng cấm, và tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện thành công quả phạt đền. Đây mới chỉ là bàn thua thứ ba của Arsenal ở vòng bảng, và họ nhanh chóng tái lập thế dẫn trước nhờ bàn thắng đầu tiên sau gần một năm của Havertz. Cầu thủ người Đức nhận bóng bên cánh phải từ Ben White, ngoặt vào trong rồi tung cú dứt điểm đẹp mắt hạ gục Anarbekov.

Từ đó, Arsenal tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi Gabriel Martinelli nâng tỷ số lên 3-1 bằng pha dứt điểm cận thành ở cột xa, sau một tình huống phối hợp bài bản. Bàn thắng này chỉ được công nhận sau quãng thời gian dài tham khảo VAR vì nghi ngờ việt vị.

"Pháo thủ" thi đấu khá nhàn nhã trước đối thủ không tạo ra nhiều mối đe dọa và hầu như không cần tăng tốc. Noni Madueke từng thử vận may với cú sút xa buộc Anarbekov phải cản phá, trong khi Kairat cố gắng tránh một thất bại đậm hơn. Arsenal tưởng như đã có bàn thắng thứ tư ở cuối trận, khi Gabriel Jesus dứt điểm chính xác từ đường chuyền bổng tinh tế của Christian Norgaard, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Arsenal thi đấu vượt trội trước Kairat (Ảnh: Getty).

Kairat thể hiện tinh thần đáng khen khi ghi thêm một bàn trong thời gian bù giờ. Ricardinho bật cao đánh đầu từ quả tạt của Valery Gromyko, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đây là chiến thắng được dự báo trước cho Arsenal, nhưng cũng mang ý nghĩa quan trọng khi giúp đội bóng Bắc London tìm lại cảm giác hưng phấn sau thất bại đáng quên trước Man Utd tại Premier League cuối tuần qua.

Arsenal đã thắng 17 trận sân nhà liên tiếp ở vòng bảng tại cúp châu Âu và tiếp tục được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch vào tháng 5. Trong khi đó, hành trình lịch sử của Kairat chính thức khép lại. Đại diện Kazakhstan rời giải với chỉ một điểm và vẫn phải chờ đợi chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại vòng đấu chính thức của Champions League.

Man City lách qua khe cửa hẹp

Man City đã chính thức ghi tên mình vào top 8 Champions League sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Galatasaray, đồng thời chấm dứt chuỗi ba trận bất bại của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ trước các đội bóng Anh.

Với nhiệm vụ rõ ràng là phải thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 8, đoàn quân của HLV Pep Guardiola nhanh chóng áp đặt thế trận. Bàn mở tỷ số đến từ "nguồn quen thuộc" khi Jeremy Doku đóng vai trò nhạc trưởng, tung đường chuyền chuẩn xác xé toang hàng thủ cho Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy nhẹ nhàng bấm bóng qua thủ môn Ugurcan Cakır, mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 11.

Haaland thi đấu trong trận gặp Galatasaray (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh các bàn thắng liên tục xuất hiện trên khắp châu Âu và cục diện bảng xếp hạng thay đổi không ngừng, Man City hiểu rằng họ không được phép chùng xuống. Nico O’Reilly đã thể hiện rõ tinh thần đó bằng cú sút xa đầy uy lực, buộc Cakır phải trổ tài cứu thua bằng một tay.

Không mất quá nhiều thời gian, Man City nhân đôi cách biệt. Doku tiếp tục là nhân tố trung tâm khi căng ngang thuận lợi để Rayan Cherki khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm sấm sét hạ gục Cakır. Ở thời điểm nghỉ giữa hiệp, Galatasaray tạm thời đứng ở vị trí không mấy an toàn trong top 24. Khi trận đấu gần như đã vượt ngoài tầm kiểm soát, hy vọng đi tiếp của họ phụ thuộc vào kết quả của các đội khác.

Sau giờ nghỉ, Galatasaray thi đấu khởi sắc hơn, nhưng trước một ngọn núi quá cao để lật ngược thế cờ, họ cần tới điều kỳ diệu để tự quyết số phận. Ngoài cú sút bị chặn lại của Gabriel Sara, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ gần như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào. Trong khi đó, dù đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo suất top 8, Man City vẫn phải thấp thỏm dõi theo diễn biến các trận đấu khác, lo ngại khả năng bị các đối thủ phía sau vượt lên.

Rayan Ait-Nouri suýt khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ ba, nhưng pha dứt điểm cận thành của anh bị Cakır cản phá. Dù vậy, bàn thắng thứ ba cũng không còn quá quan trọng với Man City. Những phút cuối trận trở nên căng thẳng với Pep Guardiola và ban huấn luyện khi liên tục kiểm tra kết quả ở các sân khác để chắc chắn không bị “bắt kịp”. May mắn là điều đó đã không xảy ra, giúp Man City tránh được vòng play-off, nơi họ từng bị loại ở mùa giải trước. Về phía Galatasaray, đội bóng này vẫn giữ được vị trí trong top 24 và sẽ bước vào vòng play-off với tư cách đội không được xếp hạt giống.