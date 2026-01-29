Loạt trường ở Đắk Lắk phải nợ tiền thực phẩm: "Nuôi em" có động thái mới

Ngày 29/1, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, dự án "Nuôi em" đã bắt đầu thanh toán kinh phí còn thiếu của một số trường trong năm 2025.

Đến nay, dự án "Nuôi em" đã thanh toán hơn 550 triệu đồng tiền suất ăn cho học sinh của 13 trường học trên địa bàn tỉnh này.

Học sinh tại Đắk Lắk được "Nuôi em" hỗ trợ các suất ăn bán trú (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Số tiền còn lại, phía dự án "hứa" sẽ thanh toán đầy đủ cho các trường để đảm bảo suất ăn cho học sinh và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho học sinh tại tỉnh", lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin.

Trước đó, sau khi có nhiều thông tin liên quan về việc dự án "Nuôi em" chậm thanh toán tiền ăn cho học sinh tại Đắk Lắk, Sở GD&ĐT tỉnh này đã đề nghị các địa phương làm báo cáo.

Trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.927 học sinh tại 23 trường được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn (16 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS). Số tiền dự án chưa thanh toán tính đến hết tháng 12/2025 lên tới hơn 1,08 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị dự án "Nuôi em" chi trả đầy đủ số tiền còn thiếu cho các cơ sở giáo dục. Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk mong muốn dự án tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các suất ăn cho học sinh dân tộc thiểu số trong thời gian tới, bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập của các em.

Việc dự án "Nuôi em" gián đoạn thanh toán tiền suất ăn khiến nhiều trường học phải nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng nhiều tháng nay.

Như Dân trí phản ánh, tại Đắk Lắk, dự án "Nuôi em" tài trợ mỗi suất ăn với mức 8.500 đồng/học sinh. Với số tiền này cùng với sự đóng góp của phụ huynh đã giúp học sinh cải thiện dinh dưỡng trong các bữa ăn bán trú và nội trú.

Mỗi bữa ăn, học sinh đều được gắn biển tên để nhà trường quản lý, chụp lại hình ảnh phục vụ cho việc thanh toán tiền từ dự án "Nuôi em". Theo thỏa thuận, sau khi trường tổ chức các suất ăn trong 2 tháng sẽ được dự án này chi trả lại tiền ăn.

Sau khi báo chí phản ánh, phía dự án "Nuôi em" đã thanh toán tiền cho một số trường học.