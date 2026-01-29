SUV cùng cỡ CX-5 sau 7 năm có giá ngang VF 3, rao bán mãi không có khách

Chiếc Dongfeng Joyear T5 được sản xuất năm 2019, đã đi khoảng 90.000km (Ảnh: Duy Hoàng Vũ).

Những năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc đổ bộ Việt Nam với chiến lược kinh doanh bài bản hơn, dần thu hút được một tệp khách hàng nhất định. Tuy nhiên, người dùng vẫn dè chừng với một số sản phẩm được đại lý tư nhân mở bán giai đoạn 2019-2020, như chiếc Dongfeng Joyear T5 trong bài viết này.

Người bán cho biết chiếc Dongfeng Joyear T5 có tình trạng nguyên bản, “máy móc chưa đụng chạm, sơn xi đều đẹp, giá chỉ 320 triệu đồng”.

Mức giá này dễ tiếp cận ngang giá niêm yết một mẫu mini SUV thuần điện như VinFast VF 3 (302 triệu đồng), dù được định vị ở phân khúc C-SUV ngang Mazda CX-5.

Khi về Việt Nam hồi năm 2019, Dongfeng Joyear T5 có giá bán lẻ đề xuất khoảng 700 triệu đồng. Nếu tính thêm các khoảng thuế phí đăng ký, chủ nhân ban đầu đã chỉ trả tổng cộng khoảng 800 triệu đồng để sở hữu chiếc xe này.

Dongfeng Joyear T5 sở hữu nhiều đường nét được người dùng nhận định là giống xe Volkswagen (Ảnh: Duy Hoàng Vũ).

Như vậy sau gần 7 năm, chiếc Dongfeng Joyear T5 này mất giá khoảng 470 triệu đồng, tức gần 60% giá trị xe. Dù vậy, theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, cơ sở trên rao bán chiếc xe này từ tháng 9/2025, nhưng đến nay vẫn chưa có khách "xuống tiền”.

Giới chuyên gia lý giải, bên cạnh những nghi ngại về chất lượng, rào cản chính giữa người dùng và các dòng xe Trung Quốc được mở bán trong giai đoạn 2019-2020 là nhà phân phối. Như chiếc Dongfeng Joyear T5 này được đưa về Việt Nam thông qua một cơ sở kinh doanh ô tô tư nhân, không phải xe chính hãng.

Nội thất của chiếc Dongfeng Joyear T5 2019 dù đã gần 7 năm tuổi nhưng vẫn tương đối hiện đại. Động cơ là loại tăng áp, dung tích 1,6 lít lấy từ BMW, công suất 204 mã lực (Ảnh: Duy Hoàng Vũ).

Đến nay, cơ sở kinh doanh ô tô tư nhân trên đã ngừng hoạt động, không còn duy trì khâu bảo dưỡng hậu mãi. Những người dùng xe Trung Quốc như trên rơi vào cảnh “đem con bỏ chợ”, phải tìm đến những garage chuyên sửa chữa những dòng xe này, thậm chí còn phải tự tra tìm và đặt mua phụ tùng thay thế.

Hiện tại, xe Dongfeng đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua công ty Carvivu. Sản phẩm được mở bán chủ yếu là xe hybrid và thuần điện, nhưng chưa tạo được tiếng vang lớn trên thị trường.