Vista Nam An Khánh trồng hơn 9.200 cây xanh và 2,2ha thảm xanh, vượt 131% kế hoạch

Qua đó góp phần cải thiện chất lượng cảnh quan và môi trường dự án. Bước sang năm 2026, SJ Group dự kiến tiếp tục trồng thêm khoảng 10.000 cây xanh và triển khai khu vực vườn ươm quy mô lớn nhằm chủ động nguồn cây giống cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vista Nam An Khánh nhìn từ trên cao, sắc xanh lan tỏa trong không gian đô thị (Ảnh: CĐT).

Hoàn thành 131% kế hoạch trồng cây

Tại “Ngày hội trồng cây - Tầm nhìn Xanh” tổ chức tháng 2/2025, SJ Group đặt mục tiêu trồng mới 7.000 cây xanh đô thị tại Vista Nam An Khánh. Đây là một trong những cam kết trọng tâm của chủ đầu tư nhằm tái thiết lập không gian sinh thái và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu đô thị.

Tuyến đường An Thịnh (A2) sau một năm phủ xanh, hàng cây mới trồng dọc kênh Đan Hoài tạo cảnh quan xanh mát cho Vista Nam An Khánh (Ảnh: CĐT).

Theo chủ đầu tư, tính đến tháng 1/2026, tổng số cây xanh đã trồng và nghiệm thu thực tế đạt 9.202 cây, tương đương 131% kế hoạch đề ra. Song song đó, dự án đã thực hiện phủ xanh 22.376m² thảm cảnh quan, bao gồm thảm cỏ, cây bụi và các mảng xanh trang trí tại các khu vực công cộng, dải phân cách và đất trống nội khu.

Hệ thống cây xanh tại Vista Nam An Khánh sau một năm triển khai đã phủ rộng tại nhiều khu vực, thay đổi diện mạo dự án (Ảnh: CĐT).

Về chất lượng, bộ phận kỹ thuật đánh giá hệ thống cây xanh sinh trưởng và phát triển ổn định, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng khu vực. Nhiều khu vực đã bắt đầu hình thành bóng mát, góp phần cải thiện vi khí hậu và tạo nền cảnh quan xanh liên tục cho toàn khu đô thị.

Kế hoạch phủ xanh và ươm cây năm 2026

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025, SJ Group xác định công tác cây xanh tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ duy trì, chăm sóc toàn bộ diện tích cây đã trồng, đồng thời mở rộng trồng mới tại các khu vực cảnh quan và đất trống nhằm nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

Vườn ươm cây xanh tại Vista Nam An Khánh đã được SJ Group triển khai, phục vụ công tác chủ động nguồn cây trồng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của khu đô thị (Ảnh: CĐT).

Theo kế hoạch, năm 2026, SJ Group dự kiến trồng mới khoảng 10.000 cây xanh tại Vista Nam An Khánh, triển khai ngay sau Tết Nguyên đán (dự kiến đầu tháng 3). Song song với hoạt động trồng mới, doanh nghiệp đang xúc tiến xây dựng vườn ươm tại khu vực Nam An Khánh mở rộng, nhằm chuẩn bị nguồn cây cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án. Việc hình thành vườn ươm tại chỗ giúp SJ Group chủ động nguồn giống, kiểm soát chất lượng cây trồng và tối ưu chi phí trong dài hạn.

Cây xanh nội khu tại Vista Nam An Khánh đã được trồng và duy trì tại nhiều khu vực, góp phần hoàn thiện tổng thể cảnh quan khu đô thị (Ảnh: CĐT).

Như vậy, với việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2025 và kế hoạch cụ thể cho năm 2026, công tác cây xanh tại Vista Nam An Khánh được triển khai theo lộ trình rõ ràng, gắn với tiến độ phát triển tổng thể của dự án.

Song song với quá trình phủ xanh, hệ thống hạ tầng cảnh quan tại Vista Nam An Khánh cũng từng bước được hoàn thiện. Hệ thống chiếu sáng công cộng, vỉa hè và các tuyến đường nội khu đã được đầu tư đồng bộ, góp phần đảm bảo mỹ quan và an ninh khu đô thị.

Cùng với đó, hoạt động xây dựng tại các phân khu mới được duy trì theo kế hoạch, kết hợp với các tiện ích đang dần hình thành, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng hoàn chỉnh và giàu sức sống.