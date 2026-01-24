CĐV Thái Lan: “Không thể tin U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc”

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

U23 Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á với U23 Hàn Quốc. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik chiến đấu quả cảm trong suốt 120 phút và giành kết quả hòa 2-2 trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau đó, tới loạt sút luân lưu, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 7-6, để giành tấm Huy chương đồng.

U23 Việt Nam giành chiến thắng quả cảm trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Chứng kiến U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc trước U23 Hàn Quốc, nhiều CĐV Thái Lan đã không tin vào mắt mình. Bình luận trên fanpage của tờ Siam Sport, tài khoản Kittikhun Worawat bình luận: “Tôi vẫn không tin U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc. Xin được chúc mừng các bạn. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã trải qua trận đấu tuyệt vời”.

Người hâm mộ có tên Jay Chakkit viết: “Quá tuyệt vời. Một màn trình diễn không thể tin nổi. Tôi muốn dành tràng vỗ tay cho U23 Việt Nam. Các bạn sẽ còn tiến xa. Tôi đang lo lắng cho bóng đá Thái Lan”.

Tài khoản Anont Chonhai thán phục: “Tấm Huy chương đồng giải U23 châu Á là phần thưởng đáng khích lệ cho U23 Việt Nam. Tinh thần thi đấu của các bạn là điều U23 Thái Lan không thể có ở giải đấu này”.

Tài khoản Somchai Kongthong bày tỏ sự ngạc nhiên: “Lần đầu tiên tôi thấy các đội bóng của Hàn Quốc thi đấu vất vả như vậy trước một đội bóng Đông Nam Á”.

CĐV Tea Autian Nawapanom bình luận: “U23 Hàn Quốc uống nước sâm cũng không khỏe hơn U23 Việt Nam là bao”.

CĐV Thái Lan thừa nhận trình độ của U23 Việt Nam tiệm cận với châu Á (Ảnh: AFC).

Tài khoản Supakorn Kampradis viết: “Tôi đề nghị các lãnh đạo bóng đá Thái Lan xem trận đấu này. Làm cách nào mà U23 Việt Nam có thể tiệm cận được trình độ của Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia vậy?”.

Santisuk Sukpaengsri thể hiện sự lạc quan: “Trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ theo Hàn Quốc và Nhật Bản dự World Cup. Nhìn về bóng đá Thái Lan mà buồn”.

Tài khoản Dekpilok Tongdonsa viết: “Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận bóng đá Việt Nam đang dần tiến tới trình độ châu Á”.

Pheerawas Chane bày tỏ sự mến mộ: “Tôi là người Thái Lan nhưng vẫn âm thầm ủng hộ U23 Việt Nam làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á. Họ hơn hẳn U23 Thái Lan một bậc”.

Khon Khantiphalo viết: “Tôi chỉ thấy sự ích kỷ của bóng đá Thái Lan. Hãy nhìn bóng đá Việt Nam. Họ dồn toàn lực cho giải châu lục. Đó là đội bóng luôn tràn đầy khát khao cống hiến”.

Tài khoản Surachet Sarasamruay bình luận: “Tôi hy vọng Madam Pang xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc để thấy bóng đá Thái Lan còn nhiều điều cần học hỏi”.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik, các cộng sự cùng 18 cầu thủ đến Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1. Nhóm thứ hai có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm này sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/1 và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6h55 ngày 25/1.