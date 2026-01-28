Sinner đối đầu Djokovic tại bán kết Australian Open

Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương Australian Open, tiến gần hơn đến cú hat-trick danh hiệu sau khi dễ dàng vượt qua Ben Shelton với tỷ số 6-3, 6-4, 6-4 trong trận tứ kết diễn ra vào chiều 28/1.

Sinner ăn mừng chiến thắng ở vòng tứ kết (Ảnh: Getty).

Đương kim vô địch hai năm liên tiếp, Sinner duy trì chuỗi trận bất bại tại Melbourne kể từ năm 2024, không cho đối thủ người Mỹ bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ. Hạt giống số 2 đã thể hiện một phong độ lạnh lùng và ổn định, nối dài sự áp đảo trước Shelton trong các lần đối đầu.

Hạt giống số 8 Shelton chỉ để thua một set trên đường vào tứ kết, nhưng một lần nữa, anh gặp khó khăn trong việc phát huy lối chơi giàu sức mạnh trước Sinner. Tay vợt người Ý đã khai thác triệt để cú trái tay của Shelton, liên tục dồn ép ở cánh thuận tay và làm chủ các pha bóng cuối sân. Chiến thắng này nâng thành tích đối đầu của Sinner trước Shelton lên 9-1. Đáng chú ý, Shelton đã thua cả bốn lần chạm trán tại Grand Slam, bao gồm hai lần ở Australia và hai lần tại Wimbledon.

Đây là lần thứ 9 Sinner góp mặt ở bán kết Grand Slam và là lần thứ ba tại Australian Open. Anh sẽ đối mặt với thử thách lớn mang tên Novak Djokovic, người đang giữ kỷ lục 10 lần vô địch giải. Sinner từng có những chiến thắng đáng nhớ trước Djokovic ở bán kết, bao gồm tại Australian Open 2024, Roland Garros 2025 và Wimbledon 2025.

Shelton thi đấu thiếu chắc chắn khi đối đầu với Sinner (Ảnh: Getty)

Với những cú giao bóng một chắc chắn và sự kiên định trong các loạt bóng bền, Sinner không cho Shelton bất kỳ điểm tựa nào. Anh nhanh chóng bắt nhịp trên sân Rod Laver Arena, thể hiện quyết tâm bằng cú trái tay đánh vòng cột lưới ghi điểm ngay ở game thứ ba. Bước ngoặt đến khi Sinner giành break quyết định sau lỗi thuận tay của Shelton, vươn lên dẫn 3-1.

Sinner khép lại set mở màn đầy thuyết phục với tỷ lệ winner/lỗi tự đánh hỏng ấn tượng 18-4, đồng thời duy trì đà hưng phấn sang set hai. Áp lực lên Shelton ngày càng gia tăng khi tay vợt người Mỹ không thể tìm ra lối chơi ổn định và liên tục mắc lỗi ở những thời điểm then chốt. Shelton bỏ lỡ cả ba cơ hội bẻ game trong set này và mắc thêm 17 lỗi tự đánh hỏng, tạo điều kiện để Sinner nới rộng cách biệt.

Mặc dù có dấu hiệu gặp vấn đề thể lực ở cuối set hai, Sinner vẫn giành break quyết định của set ba ở game thứ 9 sau khi Shelton mắc lỗi giao bóng kép ở tình huống 15/40. Tay vợt người Ý sau đó kết thúc trận đấu bằng game giao bóng của mình, khép lại chiến thắng sau 2 giờ 23 phút thi đấu.

Djokovic thi đấu với Musetti (Ảnh: Getty).

Lorenzo Musetti đã không thể chấm dứt cơn khát chiến thắng trước Novak Djokovic ở các giải Grand Slam theo cách đầy nghiệt ngã vào chiều 28/1 tại Melbourne. Tay vợt người Ý buộc phải bỏ cuộc khi đang dẫn 6-4, 6-3, 1-3 trong trận tứ kết Australian Open giữa hai người.

Bước ra sân Rod Laver Arena với thành tích toàn thua cả ba lần chạm trán Djokovic trước đó tại các Grand Slam, Musetti đã trình diễn phong độ toàn diện xuất sắc ở tứ kết để vươn lên dẫn trước hai set. Tuy nhiên, anh dường như gặp chấn thương ở phần trên đùi phải trong game thứ ba của set ba. Dù vẫn cố gắng thi đấu tiếp sau khi được chuyên viên vật lý trị liệu chăm sóc ở thời điểm bị dẫn 1-2, tay vợt người Ý cuối cùng vẫn phải dừng bước sau 2 giờ 8 phút thi đấu.