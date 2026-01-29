Bộ GD&ĐT điều chỉnh quan trọng: Cơ hội “cứu” khối A00, C00

Bỏ quy định trọng số môn chung chiếm 50%, cơ hội giúp khối A00, C00 quay trở lại (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Dự thảo sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ GD&ĐT công bố đã tạo ra một cơ hội mới cho các tổ hợp xét tuyển truyền thống. Thời gian qua, hàng loạt trường đại học “khai tử” khối A00 (Toán, Lý, Hoá) và C00 (Văn, Sử, Địa) khiến thí sinh lao đao.

Nguyên nhân bởi quy định tuyển sinh hiện hành theo Thông tư 06/2025 có điều kiện: “Từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét”.

Việc áp dụng Thông tư 06 hiện hành đã khiến không ít trường đại học lúng túng trong xây dựng tổ hợp xét tuyển. Quy định yêu cầu từ năm 2026, các môn chung giữa các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm đã buộc nhiều cơ sở đào tạo phải điều chỉnh tổ hợp theo hướng pha trộn. Thậm chí loại bỏ hoàn toàn các khối truyền thống như A00 hay C00.

Hệ quả là hàng loạt ngành học vốn gắn chặt với nền tảng Toán - Lý - Hoá hoặc Văn - Sử - Địa không còn xét tuyển theo tổ hợp quen thuộc, gây ra nhiều tranh luận trong dư luận.

Việc này khiến không ít thí sinh theo học tổ hợp truyền thống rơi vào tâm lý hoang mang, lo ngại mất cơ hội vào đại học dù đã có quá trình học tập ổn định và định hướng rõ ràng từ sớm. Việc công bố thay đổi chỉ trong vài tháng nữa là kỳ thi tới khiến các em “không kịp trở tay".

Vì thế, khi dự thảo quy chế mới không còn đề cập đến quy định này được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt kỹ thuật cho các trường đại học. Đồng thời, điều này có thể bảo toàn cơ hội cho những thí sinh đang theo đuổi các khối thi “kinh điển” như A00 hay C00 - những tổ hợp môn từng giữ vai trò chủ đạo trong tuyển sinh đại học suốt nhiều thập kỷ.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học được Bộ GD&ĐT đưa ra đã cho thấy sự điều chỉnh đáng kể. Theo dự thảo, với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập, kết quả thi theo từng môn (điểm học bạ, điểm thi các môn tốt nghiệp THPT và các kết quả đánh giá khác), tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30, tương đương 33,4% tăng nhẹ so với quy định 25% của năm 2025.

Việc thay thế bằng ngưỡng 1/3 được đánh giá là linh hoạt hơn, đồng thời vẫn giữ vai trò nền tảng của các môn học cốt lõi. Với cách tiếp cận này, các tổ hợp truyền thống như A00 hay C00 tăng cơ hội đáp ứng điều kiện xét tuyển mà không cần điều chỉnh cấu trúc hay “biến dạng” tổ hợp như trước.

Sinh viên ngành kỹ thuật của Trường Đại học Công nghệ TPHCM trong một buổi thực hành (Ảnh: Xuân Dung).

Nhiều chuyên gia tuyển sinh nhận định, đây có thể xem là cơ hội để khối A00, C00 được “giải cứu”.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), đánh giá đây là một điều chỉnh tích cực, tạo thêm sự linh hoạt cho các cơ sở đào tạo trong xây dựng phương thức tuyển sinh.

Ông Quốc Anh phân tích, quy định mới giúp các trường chủ động thiết kế tổ hợp xét tuyển phù hợp với đặc thù từng ngành đào tạo, không bị ràng buộc cứng bởi hệ số môn toán hoặc ngữ văn quá cao.

Thứ hai, các trường dễ dàng xây dựng các phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và các kỳ thi đánh giá năng lực mà vẫn đảm bảo đúng quy định học thuật nền tảng.

Thứ ba, điều chỉnh này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều nhóm thí sinh có thế mạnh khác nhau, qua đó tăng tính đa dạng nguồn tuyển sinh.

Cuối cùng, việc giảm yêu cầu hệ số "cứng" cũng giúp các trường thuận lợi hơn trong quy đổi điểm, đối sánh phổ điểm giữa các phương thức và đảm bảo tính minh bạch trong xét tuyển.

Nhìn chung, theo vị Phó Hiệu trưởng quy định mới vừa đảm bảo yêu cầu chất lượng đầu vào, vừa tăng quyền tự chủ và tính linh hoạt cho các cơ sở giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh.

Dù mới ở giai đoạn dự thảo, nhưng những thay đổi lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những bất cập trong thời gian qua. Nếu được thông qua, quy định mới không chỉ tạo thêm cơ hội cho thí sinh học theo tổ hợp truyền thống mà còn giúp hệ thống tuyển sinh đại học trở nên ổn định, nhất quán và bền vững hơn trong giai đoạn tới.