Ông Nguyễn Văn Được: TPHCM sẽ cải tạo khu "tứ giác vàng" Bến Thành

Chiều 15/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 liên khu phố 9, 11, 12, 13, 14 (phường Bến Thành, TPHCM). Sự kiện còn có sự tham dự của Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM Trịnh Thị Thanh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực I Nguyễn Quang Huynh cùng lãnh đạo phường Bến Thành và nhân dân các khu phố.

Ngày hội mang chủ đề “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” diễn ra nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025). Tại sự kiện, người dân xúc động khi Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Tôi cảm thấy xúc động, phấn khởi khi bà con tạm gác công việc để đến đây với tinh thần đoàn kết, vui tươi. Vì sự phấn khởi, cảm động đó, tôi không đọc phát biểu như thông lệ. Tôi mong quý bà con, anh, chị, em nói ra những vấn đề, tâm tư, lo lắng gì, suy nghĩ gì với sự chuyển mình của thành phố trong thời gian vừa qua”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Phấn khởi với chính quyền mới

Bà Lê Thị Kim Vân (70 tuổi, ngụ khu phố 12) bày tỏ sự hài lòng từ khi thành phố vận hành chính quyền đô thị 2 cấp. Theo bà, nhiều thủ tục hành chính đã đơn giản, được xử lý nhanh hơn và vấn đề an sinh xã hội đã được quan tâm, cải thiện hơn.

Bà Từ Nguyệt Anh (ngụ hẻm 235, đường Nguyễn Công Trứ) cho biết, bà cảm thấy rất rõ sự quan tâm của chính quyền dành cho người dân. Đặc biệt, việc Nhà nước “lì xì” nhân dân trong dịp Tết Độc lập vừa qua là việc làm nhân văn và thiết thực.

Người dân nêu kiến nghị với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Số tiền không lớn, nhưng cách tặng của Nhà nước làm cho chúng tôi ấm lòng, cán bộ phường xuống khu phố phát cho dân, ai già yếu không đi được thì cán bộ đến tận nhà trao tặng”, bà Từ Nguyệt Anh chia sẻ.

Đồng thời, ban điều hành khu phố đã tặng quà cho người khó khăn, hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho chị em phụ nữ, người già; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên.

“Khi tôi cần làm giấy tờ mà không biết làm thế nào, bắt đầu từ đâu thì trưởng khu phố giải thích cặn kẽ, đi đến cơ quan nào, liên hệ những ai. Trưởng khu phố luôn quan tâm hỏi thăm tôi làm đến đâu rồi, xong chưa", bà Nguyệt Anh kể.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng khu phố 14) cho biết, sau sáp nhập, trong thời gian rất ngắn, lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng ổn định tình đoàn kết giữa các địa phương.

Phường Bến Thành là địa phương có khối lượng công việc lớn, nhưng Đảng ủy, UBND đã chỉ đạo thực hiện thông suốt, nhận được sự ủng hộ, hợp tác của người dân.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cũng chia sẻ, phường Bến Thành là trung tâm của thành phố, nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ, đặc biệt là phòng họp còn nhỏ, chật chội. Ông mong lãnh đạo thành phố quan tâm vấn đề này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trò chuyện cùng người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại sự kiện, người dân phường Bến Thành cũng chia sẻ với lãnh đạo thành phố về các vấn đề hạ tầng đô thị. Trong đó, một số khu vực chịu cảnh ngập nước khi mưa lớn, triều cường, nhiều công trình trên địa bàn còn dang dở, chưa hoàn thiện sau thời gian dài thi công.

Bà Quách Túy Hồng cho biết, phường Bến Thành cứ mưa là đường lại ngập. Bà mong thành phố có biện pháp chống ngập hiệu quả hơn và quan tâm hơn đến các dự án, công trình tại phường Bến Thành, trong đó có dự án tại khu tứ giác Bến Thành bị ngưng thi công nhiều năm.

“Phường Bến Thành là trung tâm của TPHCM. Tôi mong thành phố quan tâm hơn đến những dự án trọng điểm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để người dân được hưởng thụ”, bà Hồng kiến nghị.

Bà Lê Thị Kim Vân (70 tuổi, ngụ khu phố 12) cho biết, trước đây, khu vực nhà bà không bị ngập, nhưng gần đây, khu vực bị ngập nặng khi mưa. Bà mong lãnh đạo thành phố có hướng khắc phục, hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, cư dân tại phường Bến Thành nêu tình trạng thanh niên thất nghiệp ở địa phương còn nhiều. Các cơ quan, đoàn thể cần tăng cường kết nối doanh nghiệp với các khu phố để tạo việc làm, giải quyết vấn đề của xã hội.

TPHCM sẽ là đại công trường

Trả lời các ý kiến, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh những vấn đề mà người dân đặt ra vừa mang tính vĩ mô, vừa sát sườn với cuộc sống, minh chứng cho sự yêu nước, yêu quê hương, quan tâm đến sự phát triển khu phố.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết, thời gian qua, TPHCM được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặt kỳ vọng trở thành một siêu đô thị xứng tầm quốc tế. Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng thể hiện vị trí, vai trò của TPHCM đối với sự phát triển của đất nước.

Người dân được hỗ trợ chuyển đổi số tại Ngày hội Đại đoàn kết (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Văn Được, 2025 là một năm khó khăn của nền kinh tế, nhưng TPHCM vẫn đạt tăng trưởng trên 8%; thành phố thu ngân sách đạt chỉ tiêu Trung ương đề ra và thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị 2 cấp. Môi trường đầu tư của thành phố đã được doanh nghiệp trong và ngoài nước, lãnh đạo Trung ương đánh giá cao.

“Thời gian qua, lãnh đạo thành phố đón tiếp rất nhiều nhà đầu tư, ký kết rất nhiều dự án. FDI (vốn đầu tư nước ngoài) của thành phố vẫn đứng đầu cả nước với gần 8 tỷ USD; trong đó, 2 tỷ USD nằm trong lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, big data (dữ liệu lớn)”, ông Nguyễn Văn Được thông tin.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, để thực hiện nhiệm vụ phát triển thành siêu đô thị, địa phương đã thực hiện nhiều dự án lớn. Từ nay đến cuối 2025 và năm sau, TPHCM sẽ là một đại công trường với nhiều dự án như: trung tâm tài chính quốc tế, quảng trường, công viên, những tuyến đường sắt đô thị…

Ông Nguyễn Văn Được cùng Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga trao học bổng cho học sinh (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận, phường Bến Thành là trung tâm của thành phố, nhưng tình hình giao thông vẫn còn lộn xộn.

“TPHCM đang thực hiện dự án tuyến đường sắt đi Cần Giờ, đưa điểm cuối về khu vực Bến Thành. Khi đó, thành phố sẽ đặt vấn đề với nhà đầu tư cải tạo toàn bộ khu vực xung quanh nhà ga Bến Thành, khu tứ giác Bến Thành”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Ông Nguyễn Văn Được cũng hy vọng người dân đồng hành, hợp tác cùng thành phố vì đây là các dự án lớn, cần nhiều thời gian. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị người dân đầu tư cho con em học tập, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em đến trường, có kiến thức để tiếp cận với việc làm, có cơ hội tìm những công việc tốt nhất.

Nói về tình trạng ngập nước của TPHCM, ông Nguyễn Văn Được đánh giá đây là bài toán khó. Trước đây, thành phố có đầu tư, nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa hoàn thành và đang quyết liệt xử lý.

“Song hành với những vấn đề vĩ mô trong công tác chống ngập mà thành phố đang thực hiện, tôi cũng mong bà con nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường”, Chủ tịch UBND TPHCM gửi gắm.