Phố Wall phát đi thông điệp chấn động về giá vàng

Nếu ai đó nói với bạn vào đầu năm nay rằng giá vàng sẽ chạm ngưỡng 4.300 USD/ounce, có lẽ bạn sẽ cho rằng đó là chuyện viễn tưởng. Nhưng con số đó hiện diện ngay trên bảng điện tử, đánh dấu mức tăng trưởng xấp xỉ 63% chỉ trong 12 tháng - cú nhảy vọt mạnh mẽ nhất kể từ cuối thập niên 1970.

Liệu bữa tiệc đã tàn, hay đây mới chỉ là món khai vị cho một năm 2026 bùng nổ hơn?

Trong năm 2025, giá vàng tăng 63% - mức tăng mạnh nhất kể từ cuối thập niên 1970 (Ảnh: The Globe and Mail).

Khi "đỉnh" chưa phải là trần

Trong tư duy đầu tư truyền thống, khi một tài sản tăng dựng đứng, phản xạ tự nhiên là chốt lời. Nhưng Michael Widmer, Trưởng bộ phận Kim loại của Bank of America (BofA), lại đang nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Số liệu từ BofA chỉ ra: Bất chấp đà tăng phi mã, vàng chỉ chiếm vỏn vẹn 0,5% trong danh mục của các nhà quản lý tài sản lớn. Đây là mức tỷ trọng thấp đến mức khó tin.

Widmer gọi đây là một "sự thiếu hụt đầu tư". Ông lập luận rằng đà tăng vừa qua chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngân hàng Trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro, trong khi dòng tiền từ các định chế tài chính phương Tây, hay còn gọi là dòng tiền thông minh, vẫn đang đứng ngoài quan sát nhiều hơn là tham gia.

Hệ quả của nghịch lý này là gì? Đó là dư địa tăng giá vẫn còn rất lớn. Widmer làm một phép tính đơn giản: Chỉ cần nhu cầu đầu tư từ nhóm này tăng thêm khoảng 14% - một sự dịch chuyển rất nhỏ để đa dạng hóa danh mục, giá vàng sẽ dễ dàng chạm mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Cuộc "đánh cược" của những gã khổng lồ

Không chỉ BofA, một sự đồng thuận hiếm hoi đang hình thành giữa các "gã khổng lồ" Phố Wall. Họ đang nhìn năm 2026 không phải là điểm kết thúc, mà là chương tiếp theo của một siêu chu kỳ hàng hóa.

Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá vàng lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Daan Struyven, chuyên gia tại đây, đưa ra một so sánh hình tượng đầy sức thuyết phục: Quy mô các quỹ ETF vàng toàn cầu hiện nhỏ hơn khoảng 70 lần so với thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Điều này có ý nghĩa gì? Chỉ cần một dòng vốn rò rỉ nhỏ từ thị trường trái phiếu chảy sang vàng để tìm kiếm sự an toàn, nó sẽ tạo ra một cú hích giá khổng lồ. Goldman Sachs nhấn mạnh 2 động lực kép sẽ lặp lại trong năm 2026:

Lực mua của Ngân hàng Trung ương: Đây là nhu cầu mang tính cấu trúc, không phải đầu cơ. Kể từ khi dự trữ của Nga bị đóng băng, các nước mới nổi đã nhận ra vàng vật chất trong kho nội địa là tài sản an toàn duy nhất.

Lãi suất Fed giảm: Dự báo Fed sẽ cắt giảm thêm 75 điểm cơ bản lãi suất. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc giữ vàng thấp đi, kích thích dòng tiền quay lại các quỹ ETF.

Trong khi đó, J.P. Morgan thậm chí còn lạc quan hơn khi gọi vàng là khoản đầu tư "niềm tin cao nhất". Họ dự báo giá bình quân đạt 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và vẽ ra lộ trình hướng tới 6.000 USD vào năm 2028. Các tên tuổi khác như Morgan Stanley hay UBS cũng đều nâng dự báo lên quanh vùng 4.500 USD, củng cố thêm niềm tin cho phe mua.

"Bong bóng kép" và những rủi ro cần tính toán

Tuy nhiên, giữa những tiếng hò reo, những cái đầu lạnh vẫn nhìn thấy rủi ro.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã cảnh báo về nguy cơ "bong bóng kép" khi nhu cầu phòng hộ tăng quá nhanh. Dòng vốn đổ vào ETF trong quý III lên tới 26 tỷ USD cho thấy tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) đã bắt đầu xuất hiện.

Deutsche Bank, dù nâng dự báo, cũng lưu ý rằng nếu kinh tế toàn cầu ổn định và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, nhu cầu trú ẩn sẽ giảm. Khi đó, áp lực chốt lời có thể khiến giá điều chỉnh mạnh.

Công ty môi giới Ventura cũng nhắc nhở nhà đầu tư về sự biến động. Sau khi đạt đỉnh gần 4.400 USD vào tháng 10, giá vàng từng có lúc rơi 11% trước khi hồi phục. Điều này cho thấy ở vùng giá cao, không khí rất loãng và các nhịp rung lắc sẽ cực kỳ dữ dội.

Về mặt kỹ thuật, Ventura xác định vùng hỗ trợ cứng cho năm tới nằm ở 4.200 USD và 4.056 USD. Đây được xem là các mốc quan trọng để thị trường "nghỉ lấy đà" trước khi công phá các đỉnh cao mới.

BofA, Goldman Sachs cùng nhiều tổ chức khác dự báo giá vàng tiếp tục đi lên, với lý do các nhà đầu tư lớn vẫn phân bổ quá ít vào kim loại quý này (Ảnh: ET).

Chiến lược cho nhà đầu tư: Đừng "tất tay", hãy phân bổ

Vậy nhà đầu tư nên hành động thế nào trước ngưỡng cửa 2026?

Câu trả lời từ các chuyên gia tài chính rất thực tế: Hãy thay đổi tư duy. Đừng mua vàng chỉ để mong nó tăng giá vào ngày mai, hãy mua nó vì sự bất định của năm sau.

HDFC Securities khuyến nghị mức phân bổ 5-10% tổng tài sản vào vàng. Đây là tỷ lệ vàng để vừa bảo vệ danh mục trước lạm phát và rủi ro địa chính trị, vừa không làm mất đi cơ hội sinh lời từ các kênh khác như chứng khoán hay bất động sản.

Michael Widmer của BofA còn đi xa hơn khi cho rằng, với sự thất thế của mô hình 60/40 (cổ phiếu/trái phiếu), nhà đầu tư cá nhân thậm chí có thể cân nhắc tỷ trọng lên tới 20%. Tuy nhiên, chìa khóa nằm ở việc tích lũy trong các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi khi thị trường đang hưng phấn tột độ.