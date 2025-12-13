Cao tốc cụt, bỏ trống 25km vì thiếu đường kết nối ở TPHCM

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, doanh nghiệp vừa hoàn thành cầu Bình Khánh (gói thầu J1) kết nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ).

Tuy nhiên, hạng mục cầu Phước Khánh chưa hoàn thành, dẫn đến việc đoạn đường dài khoảng 25km (gồm cả cầu Bình Khánh) đã thi công xong, trở thành đường cụt.

Vị trí đường cụt dẫn lên công trường thi công cầu Phước Khánh. Cây cầu kết nối TPHCM với Đồng Nai hiện là hạng mục chậm nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Bình Khánh và Phước Khánh là 2 cây cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, có vai trò kết nối TPHCM với Cần Giờ và Đồng Nai, đồng thời cũng là mắt xích kết nối các tỉnh Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.

Trên thực tế, TPHCM không phải chờ đến khi có cầu Cần Giờ để thay thế phà Bình Khánh. Chính cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành là cây cầu đầu tiên phá thế biệt lập của Cần Giờ.

Tuy nhiên, cầu Bình Khánh lại chưa được thiết kế nút giao với đường Rừng Sác. Điều này khiến đoạn cao tốc dài 6km qua đất Cần Giờ chỉ như một tuyến đường "quá cảnh", chưa mang lại giá trị kết nối.

Vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM có tờ trình gửi UBND thành phố về việc đầu tư nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2025-2028.

Theo ghi nhận của phóng viên, cầu Bình Khánh đã hoàn thành thi công. VEC đang kiến nghị Bộ xây dựng và Hội đồng Kiểm tra Nhà nước kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình. Doanh nghiệp cũng đăng ký khánh thành cây cầu này vào dịp 19/12 cùng nhiều công trình khác trên cả nước.

Tuy nhiên, VEC cũng thừa nhận cầu Bình Khánh chưa thể khai thác do không có nút giao lên xuống. Khi nút giao với đường Rừng Sác chưa được đầu tư, tương lai khai thác cầu Bình Khánh phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ cầu Phước Khánh.

Đơn vị thi công cầu Bình Khánh đang hoàn tất những khâu cuối cùng để phục vụ nghiệm thu công trình.

Hiện, phương tiện đi trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, hướng từ Bến Lức đi Đồng Nai, phải ra khỏi cao tốc tại nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, chưa thể đi lên cầu Bình Khánh.

Trong khi đó, cầu Phước Khánh (gói thầu J3-1) vẫn chưa thể hợp long. Công trình mới được thi công trở lại từ ngày 30/4 sau thời gian dài bỏ hoang để chờ thay thế nhà thầu. Hiện, gói thầu J3-1 cũng là gói thầu xây lắp cuối cùng của dự án.

Theo chủ đầu tư, cầu Phước Khánh được thi công trong 450 ngày, hoàn thành vào ngày 23/7/2026. Nhà thầu đang thi công các đốt đúc hẫng của cầu chính với tốc độ mỗi đốt mất 10 ngày, chậm hơn kế hoạch (mỗi đốt mất 9 ngày).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, đơn vị thuộc VEC) cho biết, đoạn cao tốc dài 25km, gồm 9km trên đất TPHCM (gồm cầu Bình Khánh) và 16km trên đất Đồng Nai đã hoàn thành nhưng vẫn phải chờ thông cầu Phước Khánh mới có thể khai thác.

Một đoạn trong số 25km này có thể khai thác sớm hơn trong trường hợp nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Vành đai 3 qua Đồng Nai hoàn thành. Tuy nhiên, theo đại diện SEPMU, tiến độ nút giao này cũng tương đương tiến độ cầu Phước Khánh.