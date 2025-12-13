TPHCM báo cáo về 5 giấy xác nhận độc thân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Văn Vũ vừa có văn bản gửi Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) báo cáo vụ việc cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Chiêm Quốc Thái (bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở TPHCM) gây ồn ào dư luận.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp TPHCM không đưa ra quan điểm rõ ràng về vụ việc, mà gửi kèm theo các văn bản xử lý vụ việc của UBND phường Thạnh Mỹ Lợi và UBND TP Thủ Đức (trước đây) để Cục Hành chính tư pháp nắm biết vụ việc.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (trái) và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bên lề một phiên tòa năm 2019 (Ảnh: Xuân Duy).

Ông Chiêm Quốc Thái không lần nào trực tiếp đi làm thủ tục

Kết luận giải quyết tố cáo số 485/2022 của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức được Sở Tư pháp TPHCM gửi tới Bộ Tư pháp cho thấy, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 1 cho ông Chiêm Quốc Thái vào ngày 4/8/2011 (số 114/UBND-XN), mục đích để đăng ký kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, định cư tại Hoa Kỳ).

Người đi xin xác nhận thay cho ông Thái khai có mối quan hệ là cháu, tên là Lương Thị Cẩm Dung.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 2 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 8/12/2011 (số 212/UBND-XN). Người đi xác nhận thay cho ông Thái có mối quan hệ là em, tên là Lương Thị Cẩm Dung; mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 3 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 14/3/2013 (số 35/UBND-XN); người đi xác nhận thay cho ông Thái khai có mối quan hệ là cháu, tên là Lê Thanh Sơn. Mục đích xin giấy xác nhận nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.

Giấy xác nhận lần thứ 4 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 9/12/2013 (số 240/UBND-XN); người đi xác nhận thay cho ông Thái khai có mối quan hệ là cha ruột - ông Chiêm Lộc. Mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.

Giấy xác nhận lần 5 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 29/7/2015 (số 182/UBND-XN); mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất. Người đi xác nhận thay cho ông Thái là bà Lê Thị Thu Hồng (người được ủy quyền).

Giấy xác nhận lần 6 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 11/1/2016 (số 04/UBND-XN); người đi xác nhận thay cho ông Thái là anh ruột - ông Chiêm Quốc Cường; mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.

Kết luận của UBND TP Thủ Đức cho thấy, từ thời điểm cấp các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nêu trên cho ông Chiêm Quốc Thái đến trước năm 2020, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi không tiếp nhận được bất cứ thông tin phản ánh, khiếu nại nào liên quan đến sự việc.

Đến năm 2020, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc có đơn kiến nghị UBND phường Thạnh Mỹ Lợi thu hồi 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp, gồm số 212, số 35, số 240, số 182 và số 04.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuở còn mặn nồng bên nhau (Ảnh tư liệu: X.D).

Thiếu giấy tờ vẫn được cấp giấy xác nhận độc thân

Kết luận số 485/2022 phát hiện hồ sơ xin cấp các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên thiếu một số giấy tờ theo quy định như không có giấy ủy quyền, thiếu chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy cam kết.... Điều đó cho thấy cán bộ và lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Lợi thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, chưa đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, UBND TP Thủ Đức cho rằng nội dung các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho ông Chiêm Quốc Thái phù hợp với hồ sơ hộ tịch lưu trữ tại UBND phường tại thời điểm xác nhận, cũng như trong suốt thời gian trước năm 2020.

Tháng 12/2021, qua thu thập hồ sơ xác minh giải quyết tố cáo, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc mới cung cấp Giấy xác nhận số 208/2015 của Sở Tư pháp TPHCM về ghi vào sổ hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, xác nhận ông Thái và bà Ngọc đã đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận kết hôn ngày 2/9/2011 tại bang Nevada, quận Clark (Hoa Kỳ) cấp.

Cũng theo kết luận của UBND TP Thủ Đức, bản thân ông Chiêm Quốc Thái biết rõ đang có mối quan hệ hôn nhân với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, nhưng vẫn tiếp tục thông qua người đại diện liên hệ UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (5 lần độc thân) để bổ túc hồ sơ nhà đất.

Sau đó, ông Thái dùng các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này để thực hiện giao dịch về nhà đất.

UBND TP Thủ Đức cho rằng ông Chiêm Quốc Thái đã có hành vi gian dối, không đúng theo quy định của pháp luật cũng như tình trạng hôn nhân thực tế của mình. Hành vi này trái quy định tại Điều 12 Luật Hộ tịch 2014.

Thời điểm ban hành kết luận trên, UBND TP Thủ Đức cho biết sự việc đang được Công an TPHCM điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Ảnh: BTP).

“Chính từ hành vi gian dối, cố tình khai không đúng tình trạng hôn nhân thực tế của ông Chiêm Quốc Thái đã làm phát sinh việc tố cáo của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc”, kết luận ban hành năm 2022 nêu.

UBND TP Thủ Đức kết luận việc tố cáo của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc có cơ sở một phần; đồng thời giao Phòng Nội vụ TP Thủ Đức tổ chức kiểm điểm với cán bộ, công chức trong việc tham mưu, ký các xác nhận tình trạng hôn nhân kể trên của UBND phường Thạnh Mỹ Lợi.