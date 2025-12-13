TPHCM báo cáo về 5 giấy xác nhận độc thân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái
(Dân trí) - Sở Tư pháp TPHCM vừa báo cáo Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) vụ việc cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) cho bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái ồn ào dư luận suốt thời gian qua.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Văn Vũ vừa có văn bản gửi Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) báo cáo vụ việc cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ông Chiêm Quốc Thái (bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở TPHCM) gây ồn ào dư luận.
Tuy nhiên, Sở Tư pháp TPHCM không đưa ra quan điểm rõ ràng về vụ việc, mà gửi kèm theo các văn bản xử lý vụ việc của UBND phường Thạnh Mỹ Lợi và UBND TP Thủ Đức (trước đây) để Cục Hành chính tư pháp nắm biết vụ việc.
Ông Chiêm Quốc Thái không lần nào trực tiếp đi làm thủ tục
Kết luận giải quyết tố cáo số 485/2022 của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức được Sở Tư pháp TPHCM gửi tới Bộ Tư pháp cho thấy, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 1 cho ông Chiêm Quốc Thái vào ngày 4/8/2011 (số 114/UBND-XN), mục đích để đăng ký kết hôn với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, định cư tại Hoa Kỳ).
Người đi xin xác nhận thay cho ông Thái khai có mối quan hệ là cháu, tên là Lương Thị Cẩm Dung.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 2 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 8/12/2011 (số 212/UBND-XN). Người đi xác nhận thay cho ông Thái có mối quan hệ là em, tên là Lương Thị Cẩm Dung; mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 3 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 14/3/2013 (số 35/UBND-XN); người đi xác nhận thay cho ông Thái khai có mối quan hệ là cháu, tên là Lê Thanh Sơn. Mục đích xin giấy xác nhận nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.
Giấy xác nhận lần thứ 4 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 9/12/2013 (số 240/UBND-XN); người đi xác nhận thay cho ông Thái khai có mối quan hệ là cha ruột - ông Chiêm Lộc. Mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.
Giấy xác nhận lần 5 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 29/7/2015 (số 182/UBND-XN); mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất. Người đi xác nhận thay cho ông Thái là bà Lê Thị Thu Hồng (người được ủy quyền).
Giấy xác nhận lần 6 được UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cấp ngày 11/1/2016 (số 04/UBND-XN); người đi xác nhận thay cho ông Thái là anh ruột - ông Chiêm Quốc Cường; mục đích nhằm bổ túc hồ sơ nhà đất.
Kết luận của UBND TP Thủ Đức cho thấy, từ thời điểm cấp các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nêu trên cho ông Chiêm Quốc Thái đến trước năm 2020, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi không tiếp nhận được bất cứ thông tin phản ánh, khiếu nại nào liên quan đến sự việc.
Đến năm 2020, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc có đơn kiến nghị UBND phường Thạnh Mỹ Lợi thu hồi 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp, gồm số 212, số 35, số 240, số 182 và số 04.
Thiếu giấy tờ vẫn được cấp giấy xác nhận độc thân
Kết luận số 485/2022 phát hiện hồ sơ xin cấp các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên thiếu một số giấy tờ theo quy định như không có giấy ủy quyền, thiếu chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy cam kết.... Điều đó cho thấy cán bộ và lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Lợi thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, chưa đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.
Tuy nhiên, UBND TP Thủ Đức cho rằng nội dung các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho ông Chiêm Quốc Thái phù hợp với hồ sơ hộ tịch lưu trữ tại UBND phường tại thời điểm xác nhận, cũng như trong suốt thời gian trước năm 2020.
Tháng 12/2021, qua thu thập hồ sơ xác minh giải quyết tố cáo, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc mới cung cấp Giấy xác nhận số 208/2015 của Sở Tư pháp TPHCM về ghi vào sổ hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, xác nhận ông Thái và bà Ngọc đã đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận kết hôn ngày 2/9/2011 tại bang Nevada, quận Clark (Hoa Kỳ) cấp.
Cũng theo kết luận của UBND TP Thủ Đức, bản thân ông Chiêm Quốc Thái biết rõ đang có mối quan hệ hôn nhân với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, nhưng vẫn tiếp tục thông qua người đại diện liên hệ UBND phường Thạnh Mỹ Lợi xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (5 lần độc thân) để bổ túc hồ sơ nhà đất.
Sau đó, ông Thái dùng các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này để thực hiện giao dịch về nhà đất.
UBND TP Thủ Đức cho rằng ông Chiêm Quốc Thái đã có hành vi gian dối, không đúng theo quy định của pháp luật cũng như tình trạng hôn nhân thực tế của mình. Hành vi này trái quy định tại Điều 12 Luật Hộ tịch 2014.
Thời điểm ban hành kết luận trên, UBND TP Thủ Đức cho biết sự việc đang được Công an TPHCM điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
“Chính từ hành vi gian dối, cố tình khai không đúng tình trạng hôn nhân thực tế của ông Chiêm Quốc Thái đã làm phát sinh việc tố cáo của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc”, kết luận ban hành năm 2022 nêu.
UBND TP Thủ Đức kết luận việc tố cáo của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc có cơ sở một phần; đồng thời giao Phòng Nội vụ TP Thủ Đức tổ chức kiểm điểm với cán bộ, công chức trong việc tham mưu, ký các xác nhận tình trạng hôn nhân kể trên của UBND phường Thạnh Mỹ Lợi.
Ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc nói gì?
Vụ ly hôn, tranh chấp khối tài sản rất lớn giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kéo dài suốt 10 năm qua, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Mới đây, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc phản ánh việc cơ quan đăng ký hộ tịch ở TPHCM cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) trái quy định pháp luật cho ông Thái trong thời gian có quan hệ hôn nhân với mình đã gây ra một loạt hệ lụy, gây thiệt hại về quyền tài sản của bà.
Trong khi đó, gửi thông tin tới Bộ Tư pháp, ông Chiêm Quốc Thái phản bác những ý kiến của bà Ngọc.
Bác sĩ thẩm mỹ cho rằng giữa mình và bà Ngọc hoàn toàn chưa từng xảy ra quan hệ hôn nhân. Các nội dung tố cáo của bà Ngọc đã được cơ quan chức năng thụ lý, trả lời theo đúng quy định.
Trong 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, theo ông Thái, có 4 giấy được cấp khi bà Ngọc chưa ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Giấy thứ 5 được cấp vào ngày 11/1/2016 do bà Ngọc ghi chú kết hôn ngày 22/12/2015 nhưng không thông báo hoặc gửi bản sao ghi chú kết hôn cho ông Thái và phường Thạnh Mỹ Lợi biết.
Việc cam kết đã ly hôn ngày 25/11/2008, đến ngày 27/7/2015 chưa đăng ký kết hôn với ai, ở bất kỳ địa phương nào trên giấy cam kết của cơ quan chức năng ở TPHCM, theo ông Thái, là hoàn toàn đúng sự thật.