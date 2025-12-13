Hố sụt lún xuất hiện trên tuyến quốc lộ huyết mạch

Tối 13/12, lãnh đạo Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Huế cho biết, lực lượng của đơn vị đã khắc phục tạm thời hố sụt lún trên tuyến quốc lộ 49, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền, thành phố Huế.

Lực lượng chức năng cũng bố trí bảng cảnh báo để các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra vị trí hố sụt lún trên Quốc lộ 49 (Nguồn: UBND xã Bình Điền).

Trước đó, UBND xã Bình Điền đã phát đi cảnh báo về điểm hư hỏng, sụt lún mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại km 32+200 trên quốc lộ 49, đoạn qua thôn Tân Thọ.

Theo thông tin ban đầu, hố sụt lún nằm gần lề đường, xung quanh có những vết nứt, phía dưới là hàm ếch, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Huế, cho biết vị trí xảy ra hố sụt không có bất kỳ công trình ngầm nào nên chưa rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng nêu trên.

Đơn vị quản lý, duy tu đường bộ sẽ làm rõ nguyên nhân để khắc phục triệt để hiện tượng này trong thời gian tới.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch, có chiều dài hơn 97km, kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã biên giới vùng cao A Lưới. Trong các đợt mưa lũ lớn vừa qua, dọc tuyến đường này xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đến nay chưa được khắc phục triệt để.