Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 13/12: Việt Nam xuống thứ 3

Ngày thi đấu thứ 4 của SEA Games 33 (ngày 13/12) có tổng cộng 62 huy chương vàng (HCV) ở các môn thể thao để các vận động viên (VĐV) tranh tài. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan đã giành được hơn một nửa tổng số HCV của ngày thi đấu thứ 4 để tiếp tục xây chắc vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Thái Lan khẳng định vị thế của nước chủ nhà khi dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương 4 ngày liên tiếp (Ảnh: Thairath).

Theo đó, đoàn thể thao Thái Lan đã giành tới 32 HCV trong ngày 13/12, nâng tổng số HCV của họ lên 94 HCV và bỏ ra rất xa các đoàn thể thao còn lại của khu vực Đông Nam Á. Sau 4 ngày thi đấu, tổng số huy chương mà đoàn thể thao nước chủ nhà giành được là 189 huy chương, trong đó có 94 HCV, 59 huy chương bạc (HCB) và 35 huy chương đồng (HCĐ).

Đáng chú ý, sau 3 ngày liên tiếp giữ vị trí thứ 2 ở bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 3 khi đoàn thể thao Indonesia có ngày giành "cơn mưa vàng" ở các môn thế mạnh của mình. Đoàn thể thao xứ vạn đảo đã giành được tổng cộng 11 HCV, qua đó gia tăng số HCV của họ lên con số 31 (ngoài ra Indonesia còn có 42 HCB và 35 HCĐ).

Dù rớt xuống vị trí thứ 3 nhưng đoàn thể thao Việt Nam hiện chỉ kém Indonesia đúng 1 HCV, khi chúng ta cũng đã giành được 6 HCV trong ngày thi đấu 13/12, nâng tổng số HCV của toàn đoàn lên con số 30.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở nội dung chạy 5.000m nữ trong ngày 13/12 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tấm HCV ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam trong ngày 13/12 là do VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh mang về vào tối cùng ngày ở nội dung 5.000m nữ. Đáng chú ý, tấm HCV này đã giúp Nguyễn Thị Oanh cân bằng kỷ lục giành 13 HCV qua các kỳ SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền trước đó.

Tuy nhiên VĐV sinh năm 1995 vẫn còn cơ hội phá kỷ lục của chính mình tại SEA Games 33 khi cô sẽ tiếp tục tham dự thêm 2 nội dung sở trường là 10.000m nữ và 3.000m vượt rào sắp tới.

4 vận động viên ăn mừng chiến thắng ở nội dung 4x400m (Ảnh: Mạnh Quân).

Cũng ở môn điền kinh, các VĐV Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng đã mang về tấm HCV thứ 2 trong ngày khi về đích đầu tiên ở nội dung chạy 4x400m hỗn hợp.

Ngày thi đấu 13/12 cũng chứng kiến đội tuyển Karate Việt Nam lập cú hat-trick HCV khi VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV ở hạng cân 61kg nữ; VĐV Nguyễn Thanh Trường giành HCV ở hạng cân 84kg nam và VĐV Đinh Thị Hương giành HCV ở hạng cân 68kg nữ.

Tấm HCV cuối cùng trong ngày thi đấu 13/12 thuộc về VĐV Trần Thị Ánh Tuyết ở môn Taekwondo hạng cân 54kg nữ.

Đáng chú ý, dù không thể giành HCV nhưng nhiều VĐV của đoàn thể thao Việt Nam đã cho thấy sự nỗ lực vượt bậc khi giành được những tấm HCB ấn tượng. Đó là tấm HCB ở môn bắn súng nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ của các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo.

Đó là HCB của VĐV Nguyễn Hoài Hương ở môn cử tạ nội dung cử giật hạng cân 53kg nữ khi chỉ kém tấm HCV của VĐV nước chủ nhà Thái Lan đúng 1kg (Hoài Hương cử giật được 88kg nhưng không thành công ở lượt cuối khi nâng mức tạ lên 90kg, còn VĐV Thái Lan đạt mức cử giật 89kg.

Đó còn là tấm HCB đáng tiếc của Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200m tự do nam) hay của Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400m hỗn hợp nữ).

Như vậy sau ngày thi đấu 13/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 30 HCV, 28 HCB và 54 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào. Riêng hai đoàn thể thao Timor-Leste và Brunei vẫn chưa giành được tấm HCV nào.